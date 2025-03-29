加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／逃離北韓卻陷另一個煉獄 女性脫北者遭性暴力留陰影
首頁 / 政治

新北罷團辦反共音樂會 串連擺攤衝2階連署收件數

2025/3/29 21:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市罷免藍營立委領銜人朱約信今天下午在中和區八二三紀念公園舉辦「反共音樂會」，也在公園內擺攤爭取簽名，盼望衝高第2階段連署人數。

罷團領銜人金曲歌王「朱頭皮」朱約信下午舉辦「反共音樂會」，共邀11個罷免團體到場擺攤，讓民眾填寫全台35名罷免藍委連署書。活動並邀請政界、學界、音樂界與網紅宣講。

朱約信等樂手表演時，演唱罷免主題曲「外好汝甘知」、以及戴上爆炸頭假髮，演唱改編的「滿江紅」饒舌歌，象徵怒髮衝冠，歌詞則夾帶改編罷免訴求。

雖低溫寒冷，現場聽眾頭戴「大罷免、大成宮（寓意成功）」的帽子，也跟著搖旗幟嗨起來。各罷團代表則自製道具遊走演唱會現場，爭取衝高連署人數。

台灣教師聯盟理事長潘威佑演講表示，在「八二三紀念公園」宣講更具意義，台灣不是中國的一部分，當年823砲戰打中共，現在國民黨卻都舔共，相當諷刺。

google news透過 Google News追蹤中央社

北社監事吳欣怡演講時，藍委修財政收支劃分法，將預算撥給地方政府，是為了綁樁。她鼓勵大家簽罷免連署，一起為台灣後代子孫努力。

民進黨發言人吳崢表示，藍委刪預算讓台灣外交無法運作、國防無法自主；「罷免視同防疫」，呼籲民眾站出來保護自己的國家。（編輯：張銘坤）1140329

朱約信
台語親子音樂劇「春天佇佗位」朱約信演阿公一角林宅血案原址申請史蹟遭駁 北市府：恐影響住戶改建
朱頭皮
朱頭皮飾演雜貨店老闆 回憶阿公叫貨江蕙錄音帶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：