新北罷團辦反共音樂會 串連擺攤衝2階連署收件數

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市罷免藍營立委領銜人朱約信今天下午在中和區八二三紀念公園舉辦「反共音樂會」，也在公園內擺攤爭取簽名，盼望衝高第2階段連署人數。

罷團領銜人金曲歌王「朱頭皮」朱約信下午舉辦「反共音樂會」，共邀11個罷免團體到場擺攤，讓民眾填寫全台35名罷免藍委連署書。活動並邀請政界、學界、音樂界與網紅宣講。

朱約信等樂手表演時，演唱罷免主題曲「外好汝甘知」、以及戴上爆炸頭假髮，演唱改編的「滿江紅」饒舌歌，象徵怒髮衝冠，歌詞則夾帶改編罷免訴求。

雖低溫寒冷，現場聽眾頭戴「大罷免、大成宮（寓意成功）」的帽子，也跟著搖旗幟嗨起來。各罷團代表則自製道具遊走演唱會現場，爭取衝高連署人數。

台灣教師聯盟理事長潘威佑演講表示，在「八二三紀念公園」宣講更具意義，台灣不是中國的一部分，當年823砲戰打中共，現在國民黨卻都舔共，相當諷刺。

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北社監事吳欣怡演講時，藍委修財政收支劃分法，將預算撥給地方政府，是為了綁樁。她鼓勵大家簽罷免連署，一起為台灣後代子孫努力。

民進黨發言人吳崢表示，藍委刪預算讓台灣外交無法運作、國防無法自主；「罷免視同防疫」，呼籲民眾站出來保護自己的國家。（編輯：張銘坤）1140329