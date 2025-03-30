藍指藉罷免當立法院長 柯建銘：我是要藍白消滅

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（中央社記者高華謙台北30日電）中廣前董事長趙少康表示，若民進黨大罷免成功，未來民進黨立法院黨團總召柯建銘就會取代立法院長韓國瑜。柯建銘今天說，這是在污衊他，他是要藍白消滅的人、是要做事的人。

柯建銘今天下午舉行記者會表示，他昨天去聽音樂會，第一首曲目就是「Don't worry be happy」，他也要呼籲台灣人民快樂連署，只要二階連署完成，台灣就保住，而國民黨就崩盤、勢必要投降。

至於媒體報導，趙少康指若大罷免成功，柯建銘就會取代韓國瑜。柯建銘說，這是在污衊他，他是要藍白消滅、是要做事的人。如果立院重新改選，立法院長誰都有機會當，國民黨主席朱立倫等人都是為了黨主席爭奪戰而已，以為當黨主席可以選總統，門都沒有。

媒體詢問，昨天民眾黨主席黃國昌去台北看守所為前主席柯文哲爭取自費延醫，結果柯文哲就被戒護就醫，遭指是政治操作、民眾黨耍特權。

柯建銘說，不是耍特權，是黃國昌耍大家，戒護就醫是法律規定，所有受刑人有病症就去醫院醫治，看完病就回去，而非像前總統陳水扁保外就醫。

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媒體報導，因怕流失選票，行政院擬不對警察人事條例修正案提覆議。柯建銘表示，「這是違法違憲、事實無效，還有什麼覆議好提」，這與選罷法規定要加身分證一樣，從委員會開始就悶著頭做，「提覆議就是承認他的正當性」；他指出，至於「行政院不敢提是怕得罪警消」，這是國民黨的想法，行政院也沒這樣講。

立法院會今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140330