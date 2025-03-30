加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

藍指藉罷免當立法院長 柯建銘：我是要藍白消滅

2025/3/30 19:16（3/30 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中廣前董事長趙少康表示，若民進黨大罷免成功，民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）就會取代立法院長韓國瑜。柯建銘30日表示，這是在污衊他，他是要藍白消滅、是要做事的人。中央社記者高華謙攝 114年3月30日
中廣前董事長趙少康表示，若民進黨大罷免成功，民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）就會取代立法院長韓國瑜。柯建銘30日表示，這是在污衊他，他是要藍白消滅、是要做事的人。中央社記者高華謙攝 114年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北30日電）中廣前董事長趙少康表示，若民進黨大罷免成功，未來民進黨立法院黨團總召柯建銘就會取代立法院長韓國瑜。柯建銘今天說，這是在污衊他，他是要藍白消滅的人、是要做事的人。

柯建銘今天下午舉行記者會表示，他昨天去聽音樂會，第一首曲目就是「Don't worry be happy」，他也要呼籲台灣人民快樂連署，只要二階連署完成，台灣就保住，而國民黨就崩盤、勢必要投降。

至於媒體報導，趙少康指若大罷免成功，柯建銘就會取代韓國瑜。柯建銘說，這是在污衊他，他是要藍白消滅、是要做事的人。如果立院重新改選，立法院長誰都有機會當，國民黨主席朱立倫等人都是為了黨主席爭奪戰而已，以為當黨主席可以選總統，門都沒有。

媒體詢問，昨天民眾黨主席黃國昌去台北看守所為前主席柯文哲爭取自費延醫，結果柯文哲就被戒護就醫，遭指是政治操作、民眾黨耍特權。

柯建銘說，不是耍特權，是黃國昌耍大家，戒護就醫是法律規定，所有受刑人有病症就去醫院醫治，看完病就回去，而非像前總統陳水扁保外就醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體報導，因怕流失選票，行政院擬不對警察人事條例修正案提覆議。柯建銘表示，「這是違法違憲、事實無效，還有什麼覆議好提」，這與選罷法規定要加身分證一樣，從委員會開始就悶著頭做，「提覆議就是承認他的正當性」；他指出，至於「行政院不敢提是怕得罪警消」，這是國民黨的想法，行政院也沒這樣講。

立法院會今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140330

#柯建銘
#黃國昌
#趙少康
#立法院
#柯文哲
#國民黨
#韓國瑜
#罷免
柯建銘
藍擬二階連署成案後全面熱戰 反惡罷宣傳聚焦三主軸綠抗議25日違法會議占主席台 立院空轉一整天
趙少康
朱立倫：抹紅是民進黨最後一招 籲支持者反對大罷免朱立倫：不站出來投不同意票 就是縱容民進黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：