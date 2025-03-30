翁曉玲索部會資料先送政院核定 藍批毀憲亂政行政權獨大

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）行政院長卓榮泰昨天說，國民黨立委翁曉玲若索取資料，一律要先送行政院核定。國民黨立法院黨團今天表示，卓榮泰此舉就是標準的毀憲亂政，早已失去行政院長的格局及高度，變成行政權獨大的威權獨裁制。

翁曉玲索取戰時糧食配送地圖，引發關注。卓榮泰昨天表示，已通令各部會，未來翁曉玲若索取資料，一律要先送行政院核定才能提供，一旦牽涉國家機密、不應該給的，絕對不會提供。

國民黨團今天晚間透過新聞稿指出，卓榮泰此舉就是標準的毀憲亂政，早已失去行政院長的格局及高度，淪為賴總統打壓台灣民主的劊子手。

國民黨團表示，依據中華民國憲法增修條文第3條，「立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」索資、文件調閱也是質詢權的延伸，現在行政院長公然限制、限縮各部會依法提供立委資料的權力及義務，說輕點是越俎代庖，說嚴重點就是毀憲亂政、戒嚴國會。

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國民黨團指出，立委不論在野黨、執政黨問政質詢，依據中華民國憲法，行政院各部會、包括行政院長，都有義務提供資料、答覆質詢。

國民黨團表示，現在民進黨政府以御用大法官將國會改革五法中官員說謊罰款條文宣告違憲，就是包庇行政院迴避監督，縱容官員說謊、濫權。現在中華民國早已不是五權分立，變成行政權獨大的威權獨裁制。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140330