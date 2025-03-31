國史館：鄭南榕獄中日記新書發表 4/7辦座談會

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（中央社記者葉素萍台北31日電）國史館與鄭南榕基金會將於4月7日，在國史館台北館區禮堂，舉行「鄭南榕獄中日記」新書發表座談會暨史料捐贈儀式。國史館今天說，1989年4月7日鄭南榕自焚殉道，36年後的同一天舉辦此一活動，別具意義。

國史館今天發布新聞稿表示，國史館長陳儀深與鄭南榕家屬、同時也是鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭與基金會董事長鄭竹梅當天將進行開幕致詞，並邀請政治大學台灣史研究所教授薛化元、鄭南榕基金會董事曹欽榮，以及前「自由時代」雜誌社副採訪主任江蓋世與會座談。

國史館表示，鄭南榕從美麗島事件之後就積極投入黨外民主運動，於1983年底籌辦發行雜誌，1984年3月12日「自由時代」創刊號面世，從此，出版雜誌與他的反抗行動互相為用，其中鄭南榕在1986年5月19日發起「519綠色行動」，號召眾人於萬華龍山寺抗議國民黨政府長期的戒嚴統治，當年此舉實屬犯忌諱的「非法聚眾」行動，6月2日鄭南榕遂被警方以違反選罷法為由羈押，並移送土城台北看守所。法院在尚未審判的情況下一直關押他，且數度駁回家屬的交保聲請；直到1987年1月24日判刑確定，但他也服刑期滿，乃被釋放，總計繫獄237天。

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國史館說，目前少有當事人的獄中日記流傳，相較之下，鄭南榕自入獄的第4天（1986年6月5日）起至1987年1月23日止，持續記錄他所閱讀的書籍、面會的人物、所聞所思，以及對時事與民主運動的各種思考，包括台灣獨立、制定新憲法、建立新國家的構想與藍圖。國史館與鄭南榕基金會合力解讀並出版「鄭南榕獄中日記」一書，希望能幫助讀者閱讀、理解鄭南榕，進而認識那一段民主運動的艱辛歷程。

另外，國史館表示，今年初國史館接受鄭南榕基金會捐贈的大批史料，目前已完成入藏的包括鄭南榕推動的519綠色行動、二二八平反、新國家等3大運動，以及「自由時代」系列雜誌等1069項重要珍貴史料，國史館將盡快進行整編與開放，以供各界應用參考。（編輯：蘇志宗）1140331