罷免藍委行動車啟動掃街 曹興誠盼走遍全台角落

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（中央社記者高華謙台北31日電）反共護台志工聯盟今天宣布啟動罷免行動車巡迴掃街，並提供連署服務，希望讓民眾簽二階連署書時，就跟去超商買咖啡一樣容易。前聯電董事長曹興誠說，希望胖卡行動車走遍全台灣每個角落，大家出來保衛台灣。

反共護台志工聯盟今天宣布啟動「民意開道、民主上路」罷免行動車巡迴掃街記者會，將在全台35個罷免泛藍立委選區啟動行動車的巡迴掃街，並由10台行動車繞行立法院周邊，呼籲遭提案罷免的35名泛藍立委應正視、面對民意。

反共護台志工聯盟志工曹興誠在記者會表示，從一階連署到二階連署，困難度增加很多，行動車就是要去各地方流動、巡迴並提供連署服務，使民眾不用跑到特定地方，提供大家方便，希望胖卡行動車將來可以到比較偏遠、人口稀疏地方，讓二階連署順利完成。

曹興誠表示，希望胖卡行動車走遍全台灣每個角落，大家出來抗中保台、保衛台灣。

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罷免團體代表說，二階連署已進行到一半，收件進度約50%，已遇到瓶頸，也已進入巷戰、由志工去巷弄收連署書，有胖卡行動車的話，可以更省力也更有效率，因為接下來希望在巷口就有連署點，讓民眾去簽連署書時，就跟去超商買咖啡一樣容易，希望選民勇敢站出來，淘汰不適任立委。

根據中選會資料，截至目前，共43件立委罷免案已進入或可進入二階連署。據了解，泛藍立委罷免案有35件，綠委罷免案8件。（編輯：謝佳珍）1140331