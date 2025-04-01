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中國男偷渡金門、海警侵擾馬祖海域 海巡：不排除軍演一環
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傳罷免藍委二階連署進度慢 吳思瑤：這是警訊

2025/4/1 14:05（4/1 14:11 更新）
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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤1日在立法院議場前受訪。中央社記者王揚宇攝 114年4月1日
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤1日在立法院議場前受訪。中央社記者王揚宇攝 114年4月1日
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（中央社記者王揚宇台北1日電）對於大罷免議題，外傳罷免國民黨立委的35個團體中，僅7個二階連署進度過半。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，這是一個警訊，但也因此，大家都全力加倍動起來，民進黨中央及各地黨公職都會協助民間團體，提供必要支持。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對有報導稱目前罷免國民黨立委的團體，在二階連署上僅有7個連署過半等，以及共軍軍演等議題，作相關說明。

吳思瑤說，目前看起來有遇到比原定進度落後情況，連署進度不如預期這是一個警訊，但也因為如此，相信大家會全力加倍動起來，民進黨中央及各地黨公職也會全面啟動，協助民間團體、提供必要協助。

吳思瑤表示，她過去多次說過，民進黨公職對於公民團體的支持與協助，都是無上限，只要能努力到最後一分鐘，都不會放棄，也呼籲所有朋友動起來，寫一封給台灣最美的情書，挽救台灣的民主秩序，一起來簽罷免連署。

此外，罷免潮延燒，先前有15件一階未達門檻的民進黨立委罷免案已補件完畢，3月28日新增8人補件一階通過，分別是民進黨立委伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純。

蘇巧慧今天在立法院接受媒體聯訪，針對其罷免案連署補件不合格率高，或是出現死亡連署等情形受訪表示，一開始有84份死亡連署情形，然而補件後，依然有31份死亡連署，且在1705份補件中，有近800份不合格，不合格率是全國最高，真的是只有國民黨可以超越國民黨。

至於是否提告，蘇巧慧說，之前發生死亡連署和其他錯假連署狀況時，已由民進黨中央黨部統一告發，現在又再次出現死亡連署情況，「我們會再次提出告發」。

此外，共軍東部戰區今天宣布在台灣周邊展開聯合演訓。吳思瑤說，抗中挺台已成為世界各國主要政策，中國掌握此趨勢，當然會跳腳、焦慮，但中國卻只能採取老方法、走回軍演及軍事恫嚇的老路，這代表中國沒有招了，而且持續的軍事恐嚇，這對中國在世界的形象到底是加分還是減分。

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另外，鍾文智棄保潛逃遭通緝後，高院合議庭遭指對鍾文智加保、未延長科技監控的裁定未宣示、送達。高院自律會3月31日認嚴重違反程序，損及司法形象，決議建議2法官送評鑑，1法官不付處置。司法院指出，依審判長邱忠義的違失情節，已不適合續任庭長，將提請人審會免兼其庭長職務。

吳思瑤說，一切依司法院既有的程序，若涉有明確的不法或縱容，當然該辦，民進黨的立場很清楚，就是絕不縱容任何的司法弊端。（編輯：黃國倫）1140401

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