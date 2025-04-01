立委陳冠廷任民進黨青年局長 聚焦政黨外交人才培育

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨秘書長林右昌今天赴民進黨立法院黨團辦公室，討論成立民進黨青年局相關事宜。民進黨立委陳冠廷會後指出，他在多位立委支持及林右昌的見證下，出任民進黨青年局長，未來會成立3大委員會，聚焦政黨外交、人才培育及公共參與。

陳冠廷也談及，未來將透過青年局，積極推動與日本自民黨青年局等國際友好政黨的交流合作，深化台日關係，並促進青年政治人才的培育和國際視野的拓展。青年局每年將至少召開一次大會，每3個月召開一次局務會議，各委員會則視需要不定期召開會議。

陳冠廷今天在臉書撰文提到，他非常榮幸可以獲得民進黨立委沈伯洋、黃捷、蔡易餘、張雅琳、吳沛憶等立委支持，並在林右昌的見證下，出任民進黨青年局長。

陳冠廷表示，民進黨青年局是由兼任民進黨主席的總統賴清德，推動成立的任務編組，參考日本自民黨青年局的成功經驗，集結45歲以下的國會議員，以及40歲以下的直轄市、縣市議員，透過政黨外交增進青年公職人員的國際交流能力，建立與國際友台盟邦青年議員的緊密連結。

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陳冠廷指出，身為民進黨青年局首位局長，他將成立3大委員會，聚焦在政黨外交、人才培育及公共參與，而青年局的成立是民進黨重視青年參與和培育新世代政治人才的具體展現，他們會盡快完成籌組工作，在今年內安排首次訪問日本，與自民黨青年局進行交流。

陳冠廷強調，未來青年局將成為連結台灣與國際的重要橋梁，讓民進黨內青年公職人員透過更多元的國際交流，擴展視野、增進專業，為台灣的民主發展和國際參與注入新的活力。（編輯：張若瑤）1140401