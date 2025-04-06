卓榮泰邀3黨共商國是 民眾黨團願出席反映人民心聲

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（中央社記者陳俊華台北6日電）民眾黨立法院黨團今天表示，下午接獲通知行政院長卓榮泰有意邀請各黨團赴行政院共商國是，雖來訊內容簡陋、內閣應對進退毫無頭緒，但民眾黨團總召黃國昌說，願不計形式、承擔責任，出席會議反映人民心聲。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，卓榮泰4日表示，政府將提出新台幣880億元的協助方案，並主動邀請國會朝野共商國是，希望大家用最大的共識、最快速度編列特別預算，同時一併檢討中央政府總預算。

民眾黨團下午透過媒體群組表示，下午1時許接獲行政院公關處訊息，表達卓榮泰有意邀請3黨團三長赴行政院共商國是。

民眾黨團說，由行政院長出面邀集的會議，在憲政體制下定位不明，更嚴重的是，關涉國家重大政策與鉅額預算，行政院來訊內容卻極其簡陋，內容含標點符號僅74字，討論事項僅包含目前的情勢、政府因應策略、可能的財源，既沒主詞、也沒檢附內容、議程。

民眾黨團表示，可見行政團隊在台灣即將面臨32%高關稅衝擊，全面壓迫全台產業發展與人民生計之際，行政院的散漫與無能，甚至連亡羊補牢都不知從何著手，內閣的應對進退毫無頭緒、舉足無措。

民眾黨團指出，約莫下午3時30分，行政院秘書長龔明鑫親自致電，向黃國昌說明卓榮泰召集會議的事由；黃國昌表示，民眾黨秉持創黨價值，「堅守國家利益高於政黨利益」理念，在國家遭逢重大變故之際，願不計形式、承擔責任，出席卓榮泰邀集的會議，反映人民心聲。

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民眾黨團說，請行政院清楚說明目前對美「嚴正交涉」的結果，共同致力降低川普關稅對台灣人民、經濟、發展的負面衝擊，為維護民眾福祉、永續台灣整體國力而努力。

民眾黨團表示，由於目前政院提供的資訊闕如，黃國昌也在電話中請龔明鑫在會前務必先提供與會人員名單、議程與討論事項、會議討論檢附資料，並確定會議時間，以利多方充分對接討論、提升會議效率。（編輯：楊蘭軒）1140406