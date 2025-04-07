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美對等關稅衝擊 傅崐萁籲總統速開國是會議

2025/4/7 12:33（4/7 12:56 更新）
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美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院將於7日下午2時邀朝野各黨團會商。國民黨立法院黨團7日上午舉行記者會，總召傅崐萁（中）、黨團書記長王鴻薇（左）與立委許宇甄（右）表示將「團結台灣！共赴國難！」。中央社記者趙世勳攝 114年4月7日
美國宣布對台課徵32%對等關稅，行政院將於7日下午2時邀朝野各黨團會商。國民黨立法院黨團7日上午舉行記者會，總召傅崐萁（中）、黨團書記長王鴻薇（左）與立委許宇甄（右）表示將「團結台灣！共赴國難！」。中央社記者趙世勳攝 114年4月7日
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（中央社記者劉冠廷台北7日電）美國宣布對台課徵對等關稅32%，造成重大影響，國民黨團總召傅崐萁今天呼籲總統賴清德除立刻與美國談判外，還要馬上召開國是會議，朝野攜手解決困難；他說，總預算刪除、節約的新台幣1439億元，可作為振興方案基礎。

美國宣布對台課徵32%對等關稅，引發重大衝擊，行政院長卓榮泰今天下午將邀請朝野黨團會商。國民黨立法院黨團上午召開記者會，傅崐萁表示，股市今天開盤跌了2000多點，創下中華民國股市有史以來最大跌點，政府沒做好準備，他深表遺憾與譴責。

傅崐萁指出，賴總統昨天表示將採取5項策略因應美國對等關稅，但大量資金輸往美國、大量向美國採購，已是台灣日常，5項策略了無新意；他強烈呼籲賴總統及所屬執政團隊，善用台灣優勢，立刻對美談判。

傅崐萁說，賴總統除了立刻跟美國談判外，更重要的是馬上召開國是會議，朝野攜手解決困難，這才是一國元首應該馬上做的事情。

傅崐萁表示，國民黨團刪減總預算、節約1439億元，可作為振興方案的基礎，他呼籲賴總統趕快與朝野會商，勇敢面對問題、解決問題，大家一起面對國難。

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媒體詢問包括大罷免、以及為因應關稅衝擊，加碼預算方案等議題，傅崐萁強調，國難當頭，國會該進行最重要事項是挽救企業與民眾生活，其他一切小我的事，完全不討論，個人榮辱都不重要，現在如何救國救民才是該面對的事。

傅崐萁表示，這次中央浮編總預算，國民黨節省下1400多億元，要以此為基底還錢於民，讓這些錢能夠成為挽救國內企業的救命預算，對於其他枝枝節節，現在都不重要；如何解救人民才是該做的事情，國民黨團願意積極的與行政團隊務實面對問題。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1140407

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