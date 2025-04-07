台鐵花8000萬隧道內設太魯閣號事故紀念燈 立委批太諷刺

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（中央社記者林敬殷台北7日電）台鐵為悼念太魯閣號事故罹難者，花費新台幣8138萬元在事故現場3處隧道內裝設紀念燈光。立委今天批評，「用減損安全的方式來紀念事故，非常諷刺」；代理台鐵公司董事長的交通部次長伍勝園強調，營運安全在台鐵改革上是永無止境的。

立法院交通委員會今天審查多位立委擬具的「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第10條、第23條條文修正草案」。

2021年4月2日上午，台鐵北迴線清水隧道北口發生太魯閣號列車脫軌事故與工程安全事故，造成49人罹難和309人輕重傷，為台鐵近60年最嚴重意外事故。為悼念事故罹難者，台鐵耗資8138萬元在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，於每年4月2日至6日點亮，引發外界質疑。

國民黨立委洪孟楷、魯明哲今天質詢時都提及此事。洪孟楷說，台鐵公司化後的準點率往下降，行車事故則增加，然後原因都推給天災，現在還花8000多萬元設置太魯閣號事故紀念燈，外界質疑經費過高，台鐵卻推給家屬，讓罹難者家屬情何以堪。

伍勝園表示，這個案子外界都有意見，原計畫是希望在事故地點立碑，家屬討論後認為太傳統，後經協調改採設置燈光，但由於地點比較偏遠，相對費用比較高。他重申，營運安全在台鐵改革上是永無止境的。

但稍後質詢的魯明哲質疑，就算家屬要求採光影，但家屬並沒有說要花8000萬元，且紀念燈設置在事故現場隧道中，該隧道是列車會行經的地方，「用減損安全的方式來紀念事故，非常諷刺」。

伍勝園再次說明，原本事故地點是要設置紀念碑、或採地景形式，但涉及太魯閣國家公園為保育環境，家屬也認為太傳統，協調後才採設置紀念燈方式。

魯明哲表示，對傷亡者的紀念、對於家屬最大的安慰是台鐵革新，在隧道內設置燈光對行車安全是很恐怖的。

此外，民眾黨立委黃國昌也以「EMU3000型列車座椅、普悠瑪列控4.0、遮斷機」議題質詢。

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黃國昌表示，自強號新車的座椅還要再花1億8000多萬元改動優化，「誰要出這些錢？誰要為此負責？」而列控4.0系統找詐騙公司花了6000萬元，系統不能用，「還要再評估嗎？」遮斷機發包沒做好，另外編1.9億改善電源，延遲了1年多，還有一堆安全問題，錢亂編亂花，「從頭到尾，沒有人要負責嗎？」

黃國昌一連串的問題讓伍勝園難以接話，黃國昌質詢完，委員會主席、民進黨立委許智傑也說，台鐵該改善的還很多，很多問題沒有解決，要伍勝園及台鐵總經理馮輝昇多用心。（編輯：林克倫）1140407