羅馬舉辦品味台灣茶與書法活動 義大利來賓驚豔

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（中央社記者黃雅詩羅馬13日專電）羅馬台灣同鄉會今天舉辦活動，讓義大利民眾品嚐來自台灣的有機高山茶，並觀摩書法寫作。多位參加者對這場體驗都感到新鮮難忘，尤其對台灣茶優良品質覺得非常驚豔。

活動邀請台灣書畫家張春發、旅美華裔茶藝師Charles Du擔任表演者。張春發在會中揮毫，撰寫「以茶會友」等多個與茶有關詞語，藉此向外賓解釋，對台灣來說茶不僅是一種飲品，背後有更深文化底蘊。

張春發表示，中文字「茶」是由草、人、木3個元素組合，象徵自古以來，品茶就是人與大自然和諧共融的意境。他準備數把扇子，在上面題字作畫贈送給外賓，也現場幫來賓把義文名字譯寫成中文，在春聯寫下具有祝福意義的語句，給來賓當作紀念品帶回家。

張春發並在現場以台語詠唱詩詞，以及吹奏笛子、尺八等樂器，讓活動宛如一場台灣藝文沙龍。

英語流利的Charles Du表示，他近年跑了許多國家，替台灣小農在國際社會推廣有機茶，他希望更多人理解，使用殺蟲劑、化學肥料栽種的茶葉，不僅對環境有害，人類喝下去時也容易有心悸手抖等反應。

Charles Du在螢幕秀出來自台灣的有機茶農場，請外賓品茶時閉眼想像，正置身於台灣的山林間，傾聽蟲鳴鳥叫。他也希望習慣「咖啡文化」的義大利民眾，能運用視覺、嗅覺、味覺等各種感官，體驗品味台灣茶帶來的不同感受。

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出席的義大利民眾瑋內瑞（Venere）向中央社表示，她算非典型義大利人，因為她不愛喝咖啡，偏愛喝茶，所以她非常高興有機會能參加這次體驗。

瑋內瑞說，她認識來自台灣的朋友，所以曾喝過台灣茶，但這次喝的是沒有使用任何農藥、化學肥料的「野生茶」，不是那種企業大量生產的茶葉，讓她感覺截然不同。（編輯：陳慧萍）1140414