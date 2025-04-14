見北科大校友聽產業心聲 賴總統：扶持更多螞蟻雄兵

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（中央社記者葉素萍台北14日電）總統賴清德今天接見北科大3系所友會，由於與會者來自產業各界，使座談意外成為另一場產業傾聽之旅。賴總統強調，政府目標不只是栽培「獨角獸」，而是要扶持更多的「螞蟻雄兵」，讓台灣產業升級轉型、經濟更穩健發展。

賴總統近日展開產業傾聽之旅，上週府院分進合擊，分別到彰化、台中等地，說明政府如何因應美國對等關稅政策。

賴總統今天在總統府接見「社團法人國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」，據指出，由於現場校友來自金融、科技、傳產、中小微型企業等產業，這場座談意外成為另一場產業傾聽之旅。

校友們就近日台美關稅與談判進度相關議題，向賴總統提問；有與會者以中小企業主身分向總統表達，中小企業期待在銀行利率和利息部分提升補助；在人才培育、攬才留才方面，多位與會者分別表示「中小企業其實最在意的就是金融和人才流失」，以及「如何善用高端經理人才，協助中高階經理人投入第二人生」。

據了解，賴總統現場有問必答，總統強調對中小企業的金融支持，擔任行政院長時，就要求無論公民營銀行，都要方便中小微型企業從銀行取得資金，同時信保基金也持續增加保證成數，目的就是要減輕中小企業負擔。

賴總統也談及行政院提出9大面向、20項措施，其中就有提出具體金融支持，包括貿易融資利息減碼、中小微企業貸款加碼等，且信保基金保證成數可以達到9成。

據指出，賴總統談及，政府以提供資金、資源、法規鬆綁等政策鼓勵新創，無分年齡。

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賴總統以石斑魚養殖為例，他表示，不一定是從魚卵一路養到成魚，有些業者是專門生產魚卵，有些則是養到幾斤後再出售，說明「分工模式」的重要性，他強調，政府目標不只是栽培「獨角獸」，而是要扶持更多的「螞蟻雄兵」，讓台灣產業升級轉型、經濟更穩健發展。

也有與會者詢問賴總統打造台灣成為亞太金融資產管理服務中心的政見與進度，訪賓各就專業提出建言。據指出，賴總統有問必答，第一線傾聽產業各界意見與聲音，也要在場有關部會帶回討論研擬，展現誠意與魄力。（編輯：林興盟）1140414

總統賴清德（圖）14日接見「社團法人國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」，賴總統在會中致詞時提到面臨貿易戰、關稅戰等經濟風險，台灣必須步步為營才能化危機為轉機。中央社記者鄭清元攝 114年4月14日