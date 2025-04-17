加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普
首頁 / 政治

伍麗華控告罷免領銜人抄名冊 籲朱立倫適可而止

2025/4/17 13:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案，死亡連署202份。伍麗華質疑領銜人張芳碩抄名冊、蒐集連署書過程違法，今天赴屏東地檢按鈴申告，並籲國民黨主席朱立倫適可而止。

伍麗華今早在告訴代理人律師陳君瑋及律師黃翊勛陪同下，前往屏東地方檢察署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩，正式提起刑事告訴。

伍麗華接受媒體聯訪表示，個人遭罷免死亡連署達202份，是罷免案中最高，連同其他不合格份數，總共1521份，當中也包含非原民連署143名，因此認為是抄名冊結果；這2至3個月以來，陸續接獲族人陳情，拿到國民黨分配責任額，造成有人以慈善活動為名蒐集名冊，也有人反映家人是黨員，強迫將全家人名字抄至名冊。

伍麗華表示，相信張芳碩是迫於無奈，接受黨意指示，但是用不正當方法取得罷免名冊，仍須遏止；因此特別對朱立倫喊話，朱立倫曾說原住民8成支持國民黨，在精準罷免過程中針對2名原民立委、包含立委陳瑩，「怎麼對得起我們原住民」，希望他懸崖勒馬、適可而止。

伍麗華強調，犯罪行為即便她不提告，檢調仍可主動偵辦，但她希望藉由提告聲明讓大家知道，黨工職人員作責任分配制，不是出於公民團體連署，已迫使很多人作出違法行為，替族人感到不捨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

律師陳君瑋表示，張芳碩身為罷免案領銜人，於第一階段提議期間，涉嫌抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料進行連署，涉犯「公職人員選舉罷免法」第98條之2、「刑法」第211條以及「個人資料保護法」第41條，相關行為已構成違法。

國民黨屏東縣黨部告訴中央社記者，國民黨蒐集連署書過程是被動的，僅是協助有意願原鄉百姓作連署，並沒有要求連署書責任額。（編輯：陳仁華）1140417

#伍麗華
#民進黨
#朱立倫
#屏東地檢署
#國民黨
伍麗華
41件罷免案涉偽造或死亡連署 名單一次看原住民獵槍改裝受限爭議 警政署：安全考量共識
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：