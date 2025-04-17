伍麗華控告罷免領銜人抄名冊 籲朱立倫適可而止

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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案，死亡連署202份。伍麗華質疑領銜人張芳碩抄名冊、蒐集連署書過程違法，今天赴屏東地檢按鈴申告，並籲國民黨主席朱立倫適可而止。

伍麗華今早在告訴代理人律師陳君瑋及律師黃翊勛陪同下，前往屏東地方檢察署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩，正式提起刑事告訴。

伍麗華接受媒體聯訪表示，個人遭罷免死亡連署達202份，是罷免案中最高，連同其他不合格份數，總共1521份，當中也包含非原民連署143名，因此認為是抄名冊結果；這2至3個月以來，陸續接獲族人陳情，拿到國民黨分配責任額，造成有人以慈善活動為名蒐集名冊，也有人反映家人是黨員，強迫將全家人名字抄至名冊。

伍麗華表示，相信張芳碩是迫於無奈，接受黨意指示，但是用不正當方法取得罷免名冊，仍須遏止；因此特別對朱立倫喊話，朱立倫曾說原住民8成支持國民黨，在精準罷免過程中針對2名原民立委、包含立委陳瑩，「怎麼對得起我們原住民」，希望他懸崖勒馬、適可而止。

伍麗華強調，犯罪行為即便她不提告，檢調仍可主動偵辦，但她希望藉由提告聲明讓大家知道，黨工職人員作責任分配制，不是出於公民團體連署，已迫使很多人作出違法行為，替族人感到不捨。

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律師陳君瑋表示，張芳碩身為罷免案領銜人，於第一階段提議期間，涉嫌抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料進行連署，涉犯「公職人員選舉罷免法」第98條之2、「刑法」第211條以及「個人資料保護法」第41條，相關行為已構成違法。

國民黨屏東縣黨部告訴中央社記者，國民黨蒐集連署書過程是被動的，僅是協助有意願原鄉百姓作連署，並沒有要求連署書責任額。（編輯：陳仁華）1140417