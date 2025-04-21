美對等關稅 卓榮泰：農業談判是重點將衡平考量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北21日電）因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰今天說，政府有支持產業、備妥方案與啟動再次談判共3大原則，希望儘快爭取與美國政府進行下一次直接有效的談判，其中農業談判一直是很大重點，政府會以民眾健康、引用國際標準等做衡平考量。

卓榮泰今天下午在行政院秘書長龔明鑫等人陪同下，在行政院接見北美洲台灣商會聯合總會「第37屆北美台商回國訪問暨投資考察團」。

卓榮泰致詞表示，北美洲台灣商會聯合總會多年來一直是台美在商業合作交流的重要橋梁，也是台灣到美國的前鋒部隊，期許近期更可以成為台灣前往美國的主力部隊，無論是前往美國的採購、投資等商業活動，都是台灣在美國民間很大的支持力量。

卓榮泰說，希望儘快爭取與美國政府就對等關稅進行下一次直接有效的談判，台灣代表團一定會帶各種方案，且除了直接與美方進行對等關稅、非關稅貿易障礙，以及出口管制等多項談判外，任何台灣談判方案也都應該有利於美國的台灣僑界、商界未來與台灣合作，這樣才是把台灣力量擴大。

卓榮泰表示，這次美國關稅政策中，台灣與其他多數主要國家都遭受衝擊，政府從4月3日前就做多項準備，包括支持產業、備妥方案與啟動再次談判共3大原則，除了提出新台幣880億元產業支持方案，也已備妥與美方協議方案，4月11日首次視訊會議也適度提出，希望在短時間內能再次啟動雙方正式談判。

卓榮泰表示，在與美方談判中，農業談判一直是雙方很大重點，這在很多非關稅貿易障礙都有列舉，政府會站在民眾健康、台灣消費市場習慣、並引用國際標準與科學根據做衡平考量，台灣不獨立於世界之外，希望循序漸進、按部就班完成，把衝擊降到最小。

卓榮泰說，希望未來有更多台商離開中國大陸，也歡迎回到台灣設廠，尤其新的供應鏈正在再次重組，過去有很多台商回來，這一波也許有更多台商回到台灣，政府針對國內水電、人才、人力、土地各方面都要完全補上。

此外，卓榮泰表示，北美洲台灣商會聯合總會先前的叩門之旅敲開很多希望大門，像支持台美關係、外交關係正常化決議案也是大家長年努力方向，台灣如果是個國際地位被完全肯定的國家，也許總統賴清德就可以打電話給美國總統川普，但現在只能透過其他方式不停努力。

透過 Google News 追蹤中央社

卓榮泰指出，台美21世紀貿易倡議第2階段協議，還有勞工、漁業等很多工程，但國內部分已一一啟動，希望國內步驟也能跟國際與美方要求接軌；此外，賴總統也揭示國防預算要達GDP的3%，今年會想辦法達到，現在差一點點，會在短時間內向國會提出如何在今年達到GDP的3%目標。

北美洲台灣商會聯合總會總會長陳世修表示，今年6月將在達拉斯舉行年會，邀請卓榮泰一起參與。（編輯：蘇志宗）1140421