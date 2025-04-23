國際大屠殺紀念日 總統：民主人權是抵禦專制重要力量

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（中央社記者楊堯茹台北23日電）總統賴清德今天出席「國際大屠殺紀念日」活動時表示，此活動不僅是對過去的回顧，也是對未來的警示，提醒仇恨、偏見與極端主義對全體人類的威脅，而良知、正義、民主及人權是抵禦暴行與專制的重要力量。

台灣民主基金會下午在台北賓館舉行「2025年國際大屠殺紀念日」活動，賴總統、台灣民主基金會董事長韓國瑜、以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）、德國在台協會副處長何峰（Andreas Hofem）及外交部政務次長吳志中出席，參與禱告及點燭儀式。

賴總統致詞時表示，從1930年代到第二次世界大戰期間，納粹對猶太人進行社會排除，並在戰爭中期開始一系列有制度性、有意識形態導向的種族滅絕，造成約600萬名猶太人不幸喪生，另有數百萬包括吉普賽人、身心障礙者、同性戀者，以及其他理念不同者也遭到迫害，實屬人類歷史上最黑暗的紀錄。

總統說明，包含台灣在內的許多國家都有訂定反屠殺的法令，每年舉行紀念活動，除了悼念受害者、傳承歷史記憶，更重要的是，要強調反對仇恨和歧視的決心。

總統提及，23年前，台南的車路墘教會成立「台灣Holocaust和平紀念館」，是全台灣第一座猶太人紀念館，也是亞洲第2座猶太人大屠殺紀念館，呼籲「忘記仇恨、彼此相愛；杜絕戰爭、崇尚和平」。館中許多物件都來自猶太人，不僅串起台灣和以色列的連結，也讓台灣人民能夠了解猶太人的境遇，共同珍惜得來不易的和平。

總統指出，他擔任台南市長時曾參與車路墘教會的展覽活動，也接受以色列政府邀請前往以色列參與全球市長會議，並參觀大屠殺紀念館；他仍記得當時內心的震撼，也更加關注這個議題，因為人權與和平是台灣和友盟國家共享的價值，也是台灣與世界的重要連結。

總統強調，和平無價、戰爭沒有贏家，將會和民主夥伴國家繼續深化合作，維護區域和世界的和平穩定。台灣也將持續做出更多貢獻，跟國際社會共同捍衛民主、自由和人權。

總統表示，尤其今年是第二次世界大戰結束80周年，但看到戰火仍然出現在世界各地，極權勢力正在捲土重來，對全球的民主、和平、繁榮發展造成嚴重的影響。

總統提到，今天的紀念活動不僅是對過去的回顧，更是對未來的警示，提醒仇恨、偏見與極端主義對全體人類的威脅，而良知、正義、民主及人權是抵禦暴行與專制的重要力量。

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總統強調，不只不遺忘歷史，更應該不分彼此、團結合作，共創美好幸福的未來，一起努力確保下一代能夠生活在更加公正、和平的世界。

韓國瑜致詞時表示，此紀念活動自2016年起每年舉辦，希望讓台灣社會了解大屠殺歷史，避免再度發生同樣悲劇；做為文明社會，政治立場可以不同，但對歷史、人權都應有基本尊重，緬懷受害者同時，有責任聆聽倖存者心聲，共同堅守普世價值。（編輯：林克倫、張若瑤）1140423

影片來源：中央社