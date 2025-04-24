北檢抗告成功 國民黨：全面協助黃呂錦茹司法攻防

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免提議書偽造案遭北檢聲押，經台北地院裁定駁回。今天撤銷原裁定，發回更裁。國民黨表示，除了全面協助黃呂錦茹進行接下來司法攻防，更要呼籲全民站出來，戰獨裁、反綠共。

黃呂錦茹涉罷免提議書偽造案遭北檢聲押，經台北地院裁定駁回。案經北檢抗告，高院認為黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地，今天撤銷原裁定，發回更裁。

國民黨發出聲明表示，昨日前民眾黨主席柯文哲、今日黃呂錦茹，明天可能是任何人。當北檢決定要提出抗告的時候，就可以知道民進黨主政下的司法制度，就是可以在沒有直接證據狀況下，任意押人取供，一次不成功，檢方就是繼續抗告到法院願意羈押。

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國民黨指出，當司法成為執政者可以選擇性辦案、可以小案大辦的爪牙，大家沒有閃避的空間，更沒有後退的道路，只能站出來反抗威權。

國民黨強調，除了全面協助黃呂錦茹進行接下來司法攻防，更要呼籲全民站出來，戰獨裁、反綠共，向總統賴清德大聲吶喊，反對司法迫害。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140424