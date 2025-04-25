黃國昌指安控國家隊變中國貼牌隊 卓榮泰允2週內徹查

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（中央社記者郭建伸台北25日電）民眾黨立委黃國昌今天在立法院會質詢指出，安控國家隊廠商涉及洗產地，本土MIT變成中國貼牌隊，要求政府徹查並追回補助。行政院長卓榮泰回應，2週內給答案，若有違法將檢討並做必要處分。

立法院今天繼續進行施政總質詢，黃國昌質詢指出，政府聲稱要緊盯洗產地、設3道防線，但他看到政府拿新台幣30億元投資聯合再生，扶植的本土太陽能產業卻是在幫中國賣太陽能電池，根本是丟人現眼，台灣國家隊變成中國貼牌隊。

國發會副主委高仙桂回應，已請聯合再生具結不會再有這樣的行為。黃國昌抨擊，只要具結就好嗎。高仙桂表示，國發會已善盡督導責任。

黃國昌詢問，台灣的太陽能國家隊變成中國太陽能代理商，這種行為政府能容忍嗎。

卓榮泰表示，不可以容忍，未來國際貿易秩序重整時，不論是洗產地、貼標籤，或產品有「含中成分」，未來在美國市場會遭到很大阻礙，台灣必須自我管理，過去的行為已要求嚴查，若有抵觸法律就依法執行。

黃國昌抨擊，不是只有太陽能國家隊幹這種事，例如昇銳電子當時成為「安控國家隊」，廠商從中國進口監視器改標成台灣製造，包含軍事要塞、關鍵基礎設施都淪陷。

黃國昌詢問，目前政府對此事掌握狀況如何。經濟部與國發會官員回應，要再進一步了解。黃國昌痛批，這是公開資訊，早就該徹查裁罰，內閣團隊螺絲掉滿地。

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黃國昌指出，台灣安控國家隊變成中國貼牌隊，政府還要多久時間清查，是否應該全部追回政府補助。

卓榮泰表示，2週內可以給答案，將檢視過去申請程序，若有違法將檢討並做必要處分。（編輯：蘇龍麒）1140425