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台中忠明南路改善完工 中央補助1.16億提升通行安全

2025/4/30 18:39（4/30 18:51 更新）
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「台中市南區忠明南路（南屯路一段至國光路）道路改善工程」啟用典禮30日舉行，包括內政部政務次長董建宏（左5）、台中市長盧秀燕（左6）出席。（內政部提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月30日
「台中市南區忠明南路（南屯路一段至國光路）道路改善工程」啟用典禮30日舉行，包括內政部政務次長董建宏（左5）、台中市長盧秀燕（左6）出席。（內政部提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月30日
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（中央社記者高華謙台北30日電）台中市南區忠明南路改善啟用典禮今天舉行，內政部政務次長董建宏說，本案總經費新台幣1.54億元，中央補助1.16億元、約75%，完成道路周邊鋪面、人行道改善及15處路口安全優化工作，提升沿線學區通行安全。

「台中市南區忠明南路（南屯路一段至國光路）道路改善工程」啟用典禮今天舉行，董建宏透過新聞稿表示，台中市忠明南路沿線有多所學校，是學生重要通學路段，在中央經費支持下，協助市府改善既有路面龜裂、平整度不佳、人行道拓寬及阻礙通行的障礙物排除等，除增設無障礙坡道、行人庇護島及優化3處天橋路口與路口的平面動線，也為推行嬰兒車家庭及身障族群提供友善無礙的通行服務。

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董建宏表示，另也建置偏心左轉車道、擴大槽化島、退縮行穿線、配合號誌及照明整併，共設立32支共桿；同時推動近2公里纜線下地等措施。

董建宏也說，請立委支持前瞻基礎建設計畫第五期預算，盼儘速排審通過，讓中央、地方繼續合作，打造更好生活環境。（編輯：林興盟）1140430

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