增信保基金融資額度？徐佳青：提高上限關乎預算編列

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（中央社記者楊堯茹台北7日電）因應美國對等關稅挑戰，僑委會要藉「海外信用保證基金」加強協助僑台商，立委促提高新台幣250萬元融資上限，僑委會委員長徐佳青今天表示，基金規模要提高，才能提高融資上限，這與預算編列有關。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長徐佳青、經濟部次長賴建信、國發會副主委高仙桂報告「美國對等關稅政策對僑台商全球佈局之挑戰，及我政府協助僑台商之具體策略與措施」，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇及國民黨立委黃仁關切，美國對新南向國家祭出較高的對等關稅，而東南亞為台灣第2大投資目標地，僑委會提供協助為何。

徐佳青答詢表示，第一個是「海外信用保證基金」，提供中小企業短期融資，第二則是彙整相關資訊等協助。「海外信用保證基金」提供每家公司200萬到250萬融資。

民進黨立委王定宇指出，僑委會書面報告提及，要藉由「海外信用保證基金」加強協助僑台商，是否將提高貸款額度。

徐佳青回答，公司可與其貸款銀行談判取得更高融資金額，但超過250萬的額度就不由「海外信用保證基金」做擔保，也不會收取超過額度的手續費。

王定宇直言，公司依照自己的信用紀錄和銀行貸款，與僑委會無關；政策工具要多樣化，應隨台灣GDP和國際市場結構有不同考量，融資額度可適度分級或提高，以免中小企業壯大後就找銀行貸款。

徐佳青坦言，20億的「海外信用保證基金」規模要提高，才能提高金額上限，這與預算編列有關；且該基金針對新創、中小企業的融資額度足夠，大型公司基本上選擇做聯貸，不會找上僑委會。

談及新南向國家僑台商的衝擊，徐佳青說，「幾家歡樂幾家愁」，菲律賓相對於其他新南向國家的對等關稅較低，菲律賓台商就獲得下單機會。

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陳俊宇另詢問，美國對等關稅造成供應鏈重組，部分台商將回到台灣生產，預期哪些產業可能回流，又如何改善台灣的投資環境。

高仙桂答詢時表示，預期ICT半導體相關產業將回流台灣，另因政府推動「五大信賴產業」的支持措施，包括軍工、無人機等產業可能回到台灣。賴建信指出，「投資台灣三大方案」確定延長至2027年，也會依據「六大區域發展計畫」提升水、電等投資環境。（編輯：蘇志宗）1140507