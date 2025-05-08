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政院拍板88億資安發展方案 推AI主動防禦機制

2025/5/8 13:01
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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院會今天通過「第7期國家資通安全發展方案」，預計4年投注新台幣88億元，用以推動全社會資安防禦、提升6領域關鍵基礎設施資安韌性、壯大台灣資安產業，並要利用AI主動防禦機制，追蹤駭客入侵機關的軌跡，藉以提出更多預警。

為建構信賴安全的數位社會，行政院會今天通過「第7期國家資通安全發展方案（114年至117年）」，方案預計透過申請科技計畫、公共建設計畫經費88億元，目標為強化全社會防禦韌性、擴大資安市場的需求，以及提升全民資安意識並透過AI建立主動防禦機制。

第7期國家資通安全發展方案有4大策略推動重點，一，全社會資安防禦將完成政府機關多元儲備資安人才方式，並提升全民資安職能及意識，完善國家資安應變機制，建構全社會資安防護網；二，提升關鍵基礎設施資安韌性，強化台灣關鍵基礎設施資通安全，提升關鍵基礎設施資安聯防能量，建立關鍵基礎設施資安防禦體系，強化防禦綜效。

數發部資安署長蔡福隆出席政院記者會時說明，關鍵基礎設施的資安檢測，將至少涵蓋能源、水資源、交通、通傳、衛福、金融共6個領域。

重點三是壯大台灣資安產業，藉由推動資通產品檢測驗證制度、驗證標準接軌國際；強化政府採購供應鏈風險管理，降低風險發生與衝擊；擴大資安產業規模與提高國內資安產值，並向國際輸出。

數發部次長林宜敬說，此方案重點之一就是要善用民間資安產業力量，協助台灣資安產業往外拓展，像是台積電目前在世界各處設廠布局，而台積電跟數發部會有合作一個半導體產線設備資安標準（SEMI E187），盼台積電以及所有上下游半導體產業都能符合此標準，守護台灣半導體產業鏈的資安。

林宜敬進一步解釋，台積電資安防護完善，駭客想要正面攻擊台積電有難度，因此可能先攻擊台積電供應鏈，作為跳板後再攻擊台積電，因此政府才會鼓勵台灣的資安產業跟著台積電腳步拓展世界，替全球半導體供應鏈做好資安防護。

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重點策略四則是AI新興資安科技應用與合作，方案預計透過AI自動化資安防護分析各式情資，偵測未知威脅及預測可能攻擊，建立主動防禦機制提升資安防護能量，並強化新興資安科技前瞻研究，促進國際資安交流合作，鏈結國際夥伴信任關係。

蔡福隆說明，AI主動防禦機制是利用AI生成式功能，追蹤駭客入侵軌跡，看到更多入侵手法，藉以提出預警，強化機關資安防護。（編輯：翟思嘉）1140508

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