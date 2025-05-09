台灣第4大咖啡進口國 瓜地馬拉盼續深化經貿關係

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（中央社記者高華謙台北9日電）第6屆瓜地馬拉咖啡杯測會今天在台北展開，中美洲經貿辦事處主任徐韶慧說，瓜地馬拉是台灣第4大咖啡進口國；瓜地馬拉外交部次長歐洛斯柯透過預錄影片表示，期盼進一步提升雙邊貿易規模，持續強化與台灣的經貿夥伴關係。

瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處今天上午舉辦「2025瓜地馬拉咖啡杯測會」，包括外交部次長陳明祺、拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）與超過30家咖啡業者出席。

瓜地馬拉外交部次長歐洛斯柯（Julio Orozco，另譯：歐洛斯克）透過預錄影片指出，2024年瓜地馬拉咖啡對中華民國台灣總出口占15.18%，成為瓜地馬拉出口到台灣的第2大產品。目前瓜地馬拉積極透過多項具體作法，期盼進一步提升雙邊貿易規模，持續強化與台灣的經貿夥伴關係。

歐洛斯柯說，今天的活動不僅是咖啡杯測會，更是雙邊重申貿易夥伴關係的最佳場合。瓜地馬拉的目標是增加兩國間的貿易比重，尤其推廣這些用心栽種、精緻處理、能符合台灣咖啡文化的優質咖啡。

歐洛斯柯表示，他們非常珍視瓜地馬拉與中華民國（台灣）透過中美洲經貿辦事處搭建的夥伴關係，雙方合作不斷在彼此信任、互相尊重、以及對品質的共同堅持中逐步深化。

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陳明祺說，他是咖啡愛好者，出國公務旅行也會隨身帶咖啡，尤其他到外交部工作以來，總是隨身帶著瓜地馬拉咖啡。雖然聽說瓜地馬拉咖啡價格好像較高，不過好的咖啡總是值得好的價格，也盼大家欣賞瓜地馬拉咖啡，代表雙方美好友誼。

徐韶慧表示，2024年自瓜地馬拉進口的咖啡豆占台灣總消費量的10%以上，是台灣第4大咖啡進口國，顯示瓜地馬拉咖啡豆在市場具備高度認同與穩定成長潛力。（編輯：蘇志宗）1140509