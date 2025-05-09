民眾黨團質疑賴政府醫療教文政見跳票

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（中央社記者郭建伸台北9日電）民眾黨團今天質疑，總統賴清德昔日競選政見如健保點值、三班護病比入法、設立百億元癌症基金，執政1年下來都跳票，甚至昔日高喊反萊劑肉品，如今爆出澳洲萊豬進口爭議，「完全是被迴力鏢打腫臉」。

民眾黨團今天舉行「賴清德霸凌在野、犧牲人民，無感執政」記者會，質疑賴總統有關醫療及教育文化類的政見都跳票。

民眾黨團幹事長陳昭姿說，賴總統出身醫界，總是說有誠意幫助醫界，於競選期間曾喊出健保點值朝1.1元邁進，但包含健保點值、三班護病比入法、設立百億元癌症基金、落實分級醫療、強化醫療體系韌性及藥品供應穩定等政見，選後一年至今全數跳票，相信醫界會感到失望。

陳昭姿也批評，2012年時任台南市長賴清德曾強力反對含有萊劑的肉品進口，並為此怒嗆前總統馬英九，但如今爆出澳洲萊豬進口議題，根本是迴力鏢打腫臉。

民眾黨立委劉書彬則說，教育部2023年曾預告將提出學校營養午餐專法，但至今行政院版仍沒出爐，立法院今年開始審查獨缺院版草案。

劉書彬也說，賴總統執政1年來，校園、公部門都傳出霸凌案，反映現行體制長年縱容、缺乏監督、毫無吹哨機制，政府公然示範公共場域變成「壓迫溫床」。

此外，民眾黨團總召黃國昌回答媒體提問時表示，民進黨團昨天擺明沒有協商誠意，由民進黨團總召柯建銘率領黨團幹部鬧場，不僅不遵守議事規則，甚至對立法院長韓國瑜不理性謾罵和人身攻擊；很多協商議案是民進黨團拜託排入，包含大法官人事同意權、前瞻基礎建設第5期預算等，但民進黨為了搞大罷免的政治鬥爭，完全無心於國事。

媒體也詢問，是否支持國民黨團反廢死、反戒嚴公投案。黃國昌說，絕大多數民眾都關心這兩個議題，民眾黨團秉持「人民是頭家」的理念交付公投，讓全體台灣民眾決定，符合民進黨長期推動的公投民主。

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媒體詢問，朝野黨團昨天協商國民黨團所提的國軍加薪修法，但後來沒達成共識，民眾黨團是否支持。

黃國昌表示，強化台灣國防戰力時有兩個重點，第一是採購設備是否符合台灣國防策略需要，這需要專業理性判斷，第二，除了軍事裝備武器，應給予第一線冒險犯難的國軍更好的待遇；他最近去一些軍事基地確認檢舉內容時，也跟第一線國軍弟兄交換意見，普遍都期待修法方向，因此民眾黨團支持增加國軍的薪資待遇。（編輯：翟思嘉）1140509