菲期中選舉 台觀選團體：互有值得借鏡之處

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（中央社記者林行健馬尼拉13日專電）菲律賓期中選舉昨天完成投票，台灣觀選團認為，台菲互有值得借鏡之處，且在菲律賓總統小馬可仕陣營略占上風的情況下，台菲關係預料也將朝更好的方向發展。

菲律賓12日舉行期中選舉，台灣中央選舉委員會、台灣民主基金會以及台灣自由選舉觀察協會派團觀選。

中央選舉委員會選務處科長賴宗佑今天接受中央社訪問時說，台灣跟菲律賓在優先投票措施上可相互借鏡，比如菲律賓在部分投票所外有提供座椅方便民眾等候，台灣這方面則是禮讓不適久站的選舉人優先進入投票所。

賴宗佑也提到，菲律賓選舉使用投票機，但觀選團有見到機器故障的情形，且選民投票劃卡耗費較多時間，造成投票所排隊人潮，這是各國實施自動化投票常遇到的普遍現象。

他並說，菲律賓民眾對於民主程序熱情參與，菲國選委會對國際觀選團的接待與規劃也非常到位，值得台灣學習。

另一方面，台灣自由選舉觀察協會理事長陳尚懋告訴中央社，菲律賓此次選舉大致可從兩條軸線去觀察：美中對抗以及家族政治。

陳尚懋說，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）走親美路線，副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的家族則親中，「中國因素絕對是影響選舉的一個重要關鍵」。

他觀察，中國因素不只是在菲律賓全國性的選舉，就連地方性的選舉也可看見痕跡，比如有可疑資金流入等，但能否奏效很難說，因為中國在南海的強勢作為已引起菲律賓人民反感。

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陳尚懋說，馬可仕和杜特蒂兩大家族此次對決，初步非官方結果看似馬可仕陣營略占上風，在美菲友好的基調上，預期台菲關係也將往更正面的方向發展。

他並說，雖然菲律賓仍有家族政治等民主缺失，但人民仍然支持民主價值，菲律賓政府可以考慮從提升教育水準、改變選舉制度等方面著手，繼續強化民主品質。（編輯：唐聲揚）1140513