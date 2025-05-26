加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日本戶籍國籍欄可填台灣正式上路 須加讀音、限制「閃亮名」
首頁 / 政治

司法院預算凍結10案2.4億 立院司委會全數解凍

2025/5/26 14:02（5/26 14:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為司法院銜牌。（中央社檔案照片）
圖為司法院銜牌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院司法及法制委員會今天處理114年度中央政府總預算關於司法院預算凍結項目，共有10案。經詢答及在場立委討論後，所有案子均准予動支（備查），提報院會。

立法院司法及法制委員會上午邀請司法院副秘書長王梅英、法務部次長黃世杰等人就跟蹤騷擾防制法相關議題進行專題報告，並備質詢，另也處理114年度司法院預算解凍案，共有10案，凍結金額約新台幣2億4647萬餘元。

民進黨立委沈發惠質詢提到，立法院會23日表決復議案，使攸關法庭直播的法院組織法修法逕付二讀，。他認為，法庭直播雖然是司改國是會議結論，但社會對此仍有蠻大的疑慮，包括法官協會等單位也表達疑慮，這必須在立法前解決，司法院要適時對外說明。

王梅英表示，法官並不怕檢驗，目前的法庭也非常公開透明，只要是可以公開審理的案件，都歡迎民眾旁邊、監督。

國民黨立委吳宗憲表示，今年度中央總預算創台灣史上新高，總支出高達3.13兆元，中央卻片面刪除全台地方政府的補助款636億元，這不是預算調整而是違法剝奪，因此他要告發政府公務員涉嫌違法剋扣地方補助款，可能構成刑法的違法抑留剋扣罪、貪污治罪條例的抑留剋扣罪。

黃世杰說，尊重立委的意見，但刪減預算相關程序及相關憲法爭議，現在由憲法法庭審理中，法務部尊重一切結果。

國民黨立委王鴻薇質疑多位檢察官辦案因為政治正確，因此官運亨通、升官，例如偵辦前台北市長柯文哲京華城案的檢察官林俊言，獲推薦升任主任檢察官等。

黃世杰表示，這樣的說法不是很公平，因為法務部有完整程序，不但要經過檢察官票選，還有檢審會把關機制，並非單純由行政官員單獨決定。

此外，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。

最高法院大法庭14日裁定，犯詐欺犯罪，在偵審均自白，自動繳交其犯罪所者，減輕其刑，所稱「其犯罪所得」，是指行為人因犯罪而實際取得的個人所得，即個人犯罪酬勞。

國民黨立委王鴻薇、羅智強質詢時，詢問黃世杰等人對此裁定的看法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃世杰說，當時最高法院大法庭言詞辯論過程中，最高檢察署代表表達意見，堅定認為該條文的立法理由是要填補被害人所受損害，因此不認同大法庭的裁定見解。不過依照制度，大法庭的裁定有其解釋上拘束力，法務部會盡速研議相關修法，讓法條文字更加明確，定義犯罪所得。

詢答結束後，在場立委處理司法院預算凍結案，所有案子均准予動支（備查），提報院會。（編輯：萬淑彰）1140526

延伸閱讀
統刪地方補助款25% 政院：暫緩撥款待釋憲結果經濟部、國發會2部會預算 立院委員會全數解凍總統府預算全數解凍 何志偉：感謝與團結的開始立委拋法庭直播 法官協會：別讓審判淪流量秀場
黃世杰
立委質疑個資恐遭洩漏給中國 陸委會：可能性很大
王梅英
藍委批偵辦罷免連署涉濫權 法務部：依法行政立委拋檢察總長應提非常上訴情形 司法院：建請再酌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：