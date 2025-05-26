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反廢死公投遭否決 國民黨團批違反權力分立毀憲亂政

2025/5/26 14:45（5/26 15:18 更新）
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立法院會16日處理國民黨團提出的反廢死公投，民進黨立委高舉「詐騙公投」等標語表達不滿。（中央社檔案照片）
立法院會16日處理國民黨團提出的反廢死公投，民進黨立委高舉「詐騙公投」等標語表達不滿。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）中選會決議反廢死公投不符規定，國民黨立法院黨團今天表示，這已違反公投法及憲法的權力分立，是真正的毀憲亂政；而「師鐸獎女教師命案」家屬也質疑，經最高民意單位審查通過的法案，居然可以被執行機關中選會退回。

中央選舉委員會委員會議23日審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，將於今年8月23日投、開票；至於反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

國民黨團今天召開記者會，黨團首席副書記長羅智強說，中選會這次沒收反廢死公投是毀憲亂政，中選會不能凌駕法律，也不能凌駕最高民意機關立法院，否則就是獨裁。今天最難過的是冷血的大法官與民進黨，成為死刑犯的救星，真正被判無期徒刑的，則是受害者家屬。

針對民進黨團幹事長吳思瑤稱在野持續鬥臭獨立機關，羅智強回應表示，中選會不只沒收反廢死公投，更傷了受害者家屬伸張正義的心；與會的國民黨立委吳宗憲說，民進黨是貼標籤慣犯，完全不顧權力分立及公投法。

吳宗憲指出，中選會不但在憲法上違反五權分立的概念，也明顯違反公投法的規範，現在大家面對的就是將法律當成自助餐的政黨，不在乎被害人家屬心裡的感受。

國民黨立委葛如鈞說，中選會本應是中立機構，現在變成忠心耿耿的「選題會」，完全喪失獨立機關該有的作為，身為獨立機關竟然介入政治、干預直接民權的行使，完全背離民主國家的道路。中選會選擇性的中立，甚至是毀憲亂政的不中立，就是在告訴民眾，民進黨只辦自己想辦的。

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此外，記者會邀請受害者家屬出席，師鐸獎女教師命案家屬、中華民國生命權平等協會榮譽理事長張介能表示，經最高民意單位審查通過的法案，居然可以被執行機關退回去；他質疑，怎麼會以並非重大決策為由駁回，這不只攸關已被害的人命，也攸關未來可能被害的民眾，怎麼不是重大決策。

攔查毒犯警員殉職案家屬、中華民國生命權平等協會理事劉祉源強調，不贊成廢除死刑，明明8成民意反對廢除死刑，政府怎麼可以漠視民意。（編輯：林克倫、林興盟）1140526

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