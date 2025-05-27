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美國跨黨派議員團訪台 AIT：致力強化與台夥伴關係

2025/5/27 15:10（5/27 15:32 更新）
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美國眾議員魏斯特曼27日率團訪台。（圖取自instagram.com/repwesterman）
美國眾議員魏斯特曼27日率團訪台。（圖取自instagram.com/repwesterman）
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（中央社記者楊堯茹台北27日電）美國眾議員魏斯特曼今天率團訪台，美國在台協會表示，代表團此行凸顯美國致力強化與台灣的夥伴關係，外交部則說，議員團在台期間將晉見賴總統與蕭副總統，感謝美方再次以實際行動展現美國不分黨派對台支持。

外交部下午發布新聞稿指出，美國聯邦眾議院「天然資源」委員會主席魏斯特曼（Bruce Westerman，另譯：魏德曼）所率跨黨派眾議員訪問團於27日至29日訪問台灣，團員包括委員會成員艾爾芙（Sarah Elfreth）、哈吉曼（Harriet Hageman，另譯：哈格蔓）、馬勞伊（Celeste Maloy，另譯：馬洛伊）及貝吉克（Nick Begich，另譯：貝格曲）等4位聯邦眾議員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，雙方就台美緊密夥伴關係、能源經貿合作、台海安全情勢與強化印太安全等議題交換意見。

外交部表示，魏斯特曼是美國聯邦眾議院「國會台灣連線」成員，曾於2016年2月訪台，並曾多次連署國會友台議案或倡議，包括支持國會儘速通過「自由聯合協定」（COFA），助台鞏固邦交。這次率領跨黨派及新科議員一同訪台，再次以實際行動展現美國不分黨派對台灣的一致支持。

外交部強調，外交部將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，穩健深化台美全球夥伴關係。

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美國在台協會（AIT）下午也透過新聞稿指出，此訪問行程為魏斯特曼出訪印太地區的一環。此國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT表示，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。（編輯：翟思嘉）1140527

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