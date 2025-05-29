林佳龍台菜宴請關島總督 期盼深化合作互利共贏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北29日電）外交部長林佳龍28日午宴關島總督古蕾露，他於社群媒體表示，台灣與關島交往密切，在經貿、農漁業、能源、環保、永續等領域都有深厚合作基礎，期盼未來為彼此帶來互利共贏成果，並共促區域穩定繁榮。

美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）伉儷25日至31日訪台，林佳龍28日中午款宴以表達歡迎之意。

林佳龍於臉書發文表示，上月美國聯合航空開啟台北直飛關島新航線，未來促進雙邊觀光與經貿交流上將更加緊密。為進一步推動合作，特別以台菜款待古蕾露及訪團，並邀集台灣旅遊產業界代表共商深化經貿交流之道。

林佳龍指出，台灣與關島因南島文化淵源及共享民主價值而緊密相連，而台灣和關島分處第一及第二島鏈，在區域和平與安全上扮演關鍵角色，並共享戰略利益。這次是古蕾露就任後首次訪台，接續去年總統賴清德出訪過境關島的情誼，也盼未來能深化台關雙邊的經貿交流。

透過 Google News 追蹤中央社

林佳龍也說，感謝古蕾露在國際場域對台灣的堅定支持，並肯定關島議會多次通過決議案，力挺台灣參與國際組織。台關雙方不僅在人員往來上密切，包括台灣人赴關島觀光、關島人來台接受醫療服務，也在經貿、農漁業、能源、環保與永續發展等領域具備深厚合作基礎。

林佳龍強調，相信台灣和關島未來在相關領域的深化合作，將為彼此帶來互利共贏的成果，也能促進經濟成長，增進人民福祉。面對全球經貿局勢快速變化，台灣願與理念相近的民主國家團結合作，促進區域和平、穩定與繁榮。（編輯：萬淑彰）1140529