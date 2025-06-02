立院初審地制法 民選地方首長停職期間一律停發薪給

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（中央社記者陳俊華台北2日電）立法院內政委員會今天初審通過地方制度法部分條文修正草案，明定民選地方首長遭停職時期間，一律停發薪給；另將現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則，並自119年12月25日起適用。

立法院內政、司法及法制委員會今天邀劉世芳列席，繼續審查地方制度法部分條文修正草案。

民進黨立委李坤城提案指出，為貫徹政府肅貪政風、建立廉能政治的決心，並考量地方民選首長依選罷法停職時，是否發給薪給並無明文規定，因此增訂當民選地方首長停職期間，一律停發薪給，並在復職後補發。

初審通過條文明定，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長依公職選罷法規定停職期間，不得發給薪給，在其依選罷法規定復職後，或在其任期屆滿後，經法院判決無罪確定或因犯罪嫌疑不足經檢察官不起訴處分確定者，予以補發。

另外，現行地方制度法第33條規定，各選舉區選出的直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表名額達4人者，應有婦女當選名額1人；超過4人者，每增加4人增1人。

為促進性別平等參政，初審通過條文將現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則。條文明定，直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表在3人以上者，應有任一性別當選名額1人；超過3人者，每增加3人增1人，並增訂日出條款，自民國119年12月25日就職的直轄市、縣市議員適用。

另外，國民黨立法院黨團提出修正動議，直轄市政府副市長人數，刪除250萬人口的門檻限制，由現行2人增為3人；縣市政府的副縣長人數，則由1人增為2人，並設日出條款，自115年1月1日起施行。

內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭說，這是因財政收支劃分法修正後，地方政府工作變多，因此明年1月1日配合新的預算一起上路。國民黨立委許宇甄說，隨地方事務多元、繁雜，加上財劃法通過後，地方要承接更多中央來的業務，都需要增加副市長。

民進黨立委李柏毅表示，這就是為了台北市長蔣萬安，如果台北市副市長請辭去選舉，就不能再補一個副市長，蔣萬安就更不會做事；地制法、財劃法應整體討論，不該因人設事、修正「蔣萬安寶寶條款」。

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民進黨立委黃捷說，這應在去年底就跟財劃法一起討論，但國民黨過水式通過財劃法、不聽地方意見；不應單獨討論要增加第3名副市長，這明顯是「蔣萬安條款」，如果是公平、合理，並非因人設事的話，那日出條款至少要從2026年選出的下一屆再生效。

劉世芳表示，現行法是依人口比例來設立副縣市長，若照國民黨團提案的話，桃園市、台南市可增加1名副市長，台北市維持3名副市長。若增設副市長1人，不含其他秘書，設算在直轄市需新台幣700萬元、非直轄市是500萬元。最後牛煦庭裁示，相關條文保留送政黨協商。（編輯：楊蘭軒）1140602