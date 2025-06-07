加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
氣象署：最快9日生成熱帶低壓 不排除形成今年首颱蝴蝶
首頁 / 政治

中共43機艦船擾台 國軍嚴密監控

2025/6/7 09:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北7日電）國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機34架次，其中25架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，偵獲共艦8艘、公務船1艘，總計中共43機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，自昨天下午3時45分起，15架次共機逾越海峽中線及其延伸線，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」為名，對台灣周邊空、海域進行騷擾；相關行為具有高度的挑釁意味，未適當顧及其他國家的海洋權利，為區域帶來不安與威脅，更是對區域現狀的公然破壞。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時25分至今天凌晨3時50分，在台灣海峽空域偵獲中共28架次主、輔戰機及無人機，其中21架次逾越海峽中線。

google news透過 Google News追蹤中央社

國軍於昨天下午1時30分至昨天晚間6時40分，在台灣西南空域偵獲中共4架次主、輔戰機及無人機；另於昨天下午2時5分至昨天晚間8時20分在台灣防空識別區（ADIZ）範圍以外的台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：翟思嘉）1140607

#共機
#海峽中線
#台海
#共艦
#國防部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：