加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

政院補助刪25% 王惠美：顏色政治作依據失高度格局

2025/6/9 21:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）行政院統刪對地方的一般性補助款25%，彰化縣長王惠美今晚指出，行政院長卓榮泰應以蒼生為念，以民為本，用「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有的高度與格局。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方一般性補助款25%，引發部分地方反彈。

卓榮泰7日視察屏東勝利星村，致詞間提及總預算刪減造成行政困難，但對地方該有建設仍會努力做到；不過審查預算表決時支持中央政府立委，所屬地方政府將優先協助。

王惠美晚間在臉書（Facebook）個人專頁貼文回應卓榮泰輪迴說，她認為院長應以蒼生為念，以民為本，對於那些積極改善財政狀況或財政確有困難縣市，應給予更多一般性補助款，用「顏色政治」作為補助依據，有失行政院長應有高度與格局，也讓基層民眾成為最大受害者。

王惠美指出，卓院長或許一時情急，說出「橫柴夯入灶」的話；以行政院長之尊，須秉持「應無所住」信念，苦民所苦、聞聲救難、實事求是解決民眾困難，增進全民福祉才對。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王惠美說，她上任6年多來，已減少146億元的縣府債務，政院不但沒獎勵，反而還大幅刪減51億多元一般性補助款，讓社福、教育及地方建設受到很大衝擊，作為彰化縣民不該是一種原罪，更不應成為顏色政治下的二等公民。

王惠美指出，執政者應把人民都視為「心中最軟的那一塊肉」，把民眾權益放在最優先考量，共謀落實地方財政自主之道，以正念格局與思惟施政，才是慈悲心的輪迴，更有利國家永續發展。（編輯：陳仁華）1140609

王惠美
彰化新遊戲場 「卦山小屋」打造兒童祕密基地百年老屋活化 長源醫院鹿港歷史影像館開幕
卓榮泰
議員問卓榮泰輪迴說 蔣萬安：有需要將提行政訴訟黃國昌批大惡罷重回一黨專政 號召對抗違法濫權
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
再談地方補助款 蔣萬安：要極力為辛苦百姓爭權益
70
更多編輯台推薦新聞：