綠質疑為傅崐萁社福政策背書 徐榛蔚反問不做嗎

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮民進黨籍縣議員張美慧今天質疑，國民黨立委傅崐萁反罷免文宣條列各項縣府還沒規劃的社會福利支票，縣府難道是「傅」隨組織，花蓮縣長徐榛蔚則反問「這些社會福利不做嗎？」

花蓮縣議會今天進行縣政總質詢，張美慧第二輪總質詢，詢問財劃法修正案通過後，縣府有無具體施政計畫，要如何使用這筆明年可能增加的新台幣161億統籌分配款。

張美慧拿出傅崐萁反罷免投票宣傳扇子、文宣，詢問花蓮縣府社會處、衛生局及民政處首長，扇子條列的提高敬老禮金、愛心計程車補貼、青年首購屋利息補貼等政策，是否已經有具體規劃，3名局處首長都搖頭。

張美慧質疑，這些社會福利政策，不是縣府按程序提出，卻變成傅崐萁的空頭支票欺騙選民，由立委分配縣預算如何執行，難道花蓮縣府是「傅」隨組織，要幫立委背書嗎。

張美慧認為，只有花蓮才會出現立委教縣府怎麼運用統籌分配款，把不正常當正常，她支持中央多補助花蓮，也理解地方建設需要經費，縣府應盤點如何應用增加的統籌分配款，按程序細部提案、送縣務會議，最後進入議會審查。

徐榛蔚答詢，財劃法修法落實地方自治，讓城鄉財政、福利差距不要是天和地的差別，傅崐萁當過縣長，知道地方社會福利跟基層建設需要錢，相信議員也不會反對。

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徐榛蔚反問，難道這些社會福利都不要做、補貼不要增加嗎，花蓮縣府依法編列、通過及執行，若花蓮縣府是「傅」隨組織，那審核縣府預算的花蓮縣議會也是「傅」隨組織。

花蓮國民黨籍議員韓林梅質詢也提到，雖然傅崐萁跟徐榛蔚是夫妻，但兩人分別在立委跟縣長職位上，各自發揮職責為花蓮爭取福利，花蓮不是只有傅崐萁一人，不該把為花蓮爭取福利或權利，就被貼上「傅」隨組織標籤，沒有公民道德。（編輯：謝雅竹）1140610

國民黨籍花蓮縣議員韓林梅（圖）10日在議會總質詢指出，立委、縣長或議員各有職權，花蓮不是只有國民黨立委傅崐萁一人，不該把為花蓮爭取福利或權利，就被貼上「傅」隨組織標籤。中央社記者張祈攝 114年6月10日