備戰罷免投票 綠：黨公職當自己選戰拚命

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（中央社記者林敬殷台北12日電）大罷免即將進入三階投票階段，中選會將於20日審定首波罷免案。民進黨立法院黨團今天表示，黨公職將分罷區與非罷區，非罷區的黨公職支援罷區的各項活動。黨公職要用大選的規格、當自己的選戰拚命，與罷團分進合擊。

中選會主委李進勇表示，中選會預計20日召開委員會議，處理約26件立委罷免案的二階審查，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。至於投票日是否為外傳的7月26日，是選項之一，但不確定。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在輿情回應記者會表示，民進黨團作為公民罷團的最強側翼，黨中央將會啟動相關規劃，黨公職有罷區跟非罷區之分，以她的選區來說，立委是民進黨籍，屬於非罷區，非罷區要支援罷區的罷免活動、組織、陸戰及空戰，罷區的黨公職承擔更大的責任。

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吳思瑤表示，無論是罷區或非罷區，所有黨公職要當作大選的規格來打，自己選舉怎麼拚命，在大罷免這場戰役也要同樣規格的投入，未來無論是站路口、掃市場、發文宣，民進黨所有的黨公職都會配合黨中央的規劃，全力投入，民進黨團也會啟動立委行程活動配合。

民進黨團副書記長郭昱晴說，罷團的受眾與民進黨的受眾不同，陸戰部分以民代為主，罷團缺少選戰經驗，民進黨的黨公職也會支援。至於在宣傳上罷團遭遇到不理性攻擊，民進黨全力支援法律諮詢，成為罷團後盾，與罷團分進合擊。（編輯：萬淑彰）1140612