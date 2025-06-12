加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

備戰罷免投票 綠：黨公職當自己選戰拚命

2025/6/12 13:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北12日電）大罷免即將進入三階投票階段，中選會將於20日審定首波罷免案。民進黨立法院黨團今天表示，黨公職將分罷區與非罷區，非罷區的黨公職支援罷區的各項活動。黨公職要用大選的規格、當自己的選戰拚命，與罷團分進合擊。

中選會主委李進勇表示，中選會預計20日召開委員會議，處理約26件立委罷免案的二階審查，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。至於投票日是否為外傳的7月26日，是選項之一，但不確定。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在輿情回應記者會表示，民進黨團作為公民罷團的最強側翼，黨中央將會啟動相關規劃，黨公職有罷區跟非罷區之分，以她的選區來說，立委是民進黨籍，屬於非罷區，非罷區要支援罷區的罷免活動、組織、陸戰及空戰，罷區的黨公職承擔更大的責任。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳思瑤表示，無論是罷區或非罷區，所有黨公職要當作大選的規格來打，自己選舉怎麼拚命，在大罷免這場戰役也要同樣規格的投入，未來無論是站路口、掃市場、發文宣，民進黨所有的黨公職都會配合黨中央的規劃，全力投入，民進黨團也會啟動立委行程活動配合。

民進黨團副書記長郭昱晴說，罷團的受眾與民進黨的受眾不同，陸戰部分以民代為主，罷團缺少選戰經驗，民進黨的黨公職也會支援。至於在宣傳上罷團遭遇到不理性攻擊，民進黨全力支援法律諮詢，成為罷團後盾，與罷團分進合擊。（編輯：萬淑彰）1140612

#吳思瑤
#民進黨
#立法院
#大罷免
吳思瑤
綠批推國安惡法扯後腿 藍：勿為大惡罷抹黑在野黨吳思瑤：民進黨對共諜標準一致 籲藍白勿擋國安法案
立法院
立委籲政府速提媒體議價法草案 不會等到年底才排審虛擬資產專法公聽會 金管會：慎重思考延長過渡期間
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：