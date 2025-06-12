立委籲政府速提媒體議價法草案 不會等到年底才排審

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（中央社記者王承中台北12日電）各界關注媒體議價立法時程，數發部主秘胡貝蒂今天表示，數發部堅定支持新聞有價，希望年底前提出對案。立法院交通委員會輪值召委、民眾黨立委林國成則說，不會等到年底才排審，要求數發部速提版本，也呼籲朝野黨團重視媒體議價法，不要阻擋。

立法院交通委員會今天舉行「我國媒體議價制度立法」公聽會，邀請數位發展部部長黃彥男、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹，以及台師大大傳研究所教授王維菁、中國時報社長兼總編輯黃樹德、聯合報系法務經理廖健翔、自由時報法務專員黃秋璇等產官學界代表與會。

黃樹德指出，去年台北市報業商業同業公會有提出共同聲明，也獲得衛星公會，以及中視、民視及台視的支持。共同聲明人支持立法保護新聞媒體產業，為落實新聞有價與公平競爭原則，應以強制議價仲裁制度為主要立法精神。議價仲裁依法應盡快於一定期限內完成。

黃樹德指出，除議價外，若主張採基金撥補方式時，大型數位平台及政府對基金的捐贈應有強制性，且金額必須有明確標準，基金應以媒體受雇人數為準，依比例撥補。

黃樹德表示，基於媒體自治、自主原則，基金撥補應由台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等，負責制訂發放規則，基金會僅為基本事務性運作，無審查權與補助金額的裁量權，無權介入基金發放審議。

黃樹德指出，在大型數位平台不透明的演算及分潤機制下，世界各國新聞產業正逢前所未見變局。因此，立法的目標，應在於改善整體新聞產業環境，以促進共榮共好，籲請民眾共同正視。

國民黨立委王鴻薇表示，台灣數位廣告絕大部分都被國外社群平台拿走，在被壓榨的狀況下，媒體生存愈困難，就愈仰賴政府媒體採購，媒體採購愈多政治力介入就愈深，導致媒體公信力愈低，台灣民主會繼續向下沉淪。

王鴻薇指出，雖然目前國民黨團、民眾黨團提出的修法版本不同，但都有絕大的誠意，一起討論出大家都比較可以接受的版本。

民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨立法院黨團立場非常清楚，強制議價、設立基金雙軌制都支持，法條內容有需要修改，都敞開心胸接受指教，絕對不會虎頭蛇尾，也不會像執政黨一開始敲鑼打鼓，後來又要研議。

與會的數發部主任秘書胡貝蒂表示，從行政院交付媒體議價的任務後，數發部也在了解國際趨勢及各方立法的成效及進度。數發部堅定支持新聞有價的概念，在考量情勢的變動，為了讓進度可以更完善，黃彥男日前有提到，數發部希望在年底前提出對案。

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會議主席、民眾黨召委林國成則表示，他要特別提醒數發部，他不會退讓，不會等到數發部年底提出版本後才排案審查，要提盡快提，如果不提，他跟提案立委取得共識後，還是會強行排審，送立法院會通過。不要弄到最後，只有口頭支持修法，卻原地不動，希望主管機關儘速提出版本。

林國成指出，為了媒體議價法，希望民進黨不要阻擋，這是一個公共議題，對國家沒有損害，呼籲朝野黨團都重視媒體議價法。（編輯：翟思嘉）1140612