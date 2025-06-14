視察曾文溪 卓榮泰：更大規模治水計畫審議中

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（中央社記者張榮祥台南14日電）行政院長卓榮泰今天視察台南市曾文溪排水治理及防汛整備，他表示，政府更大規模治水計畫審議中，以達到最小淹水面積、最快退水時間及最高安全標準等3大目標。

卓榮泰指出，昨天下大雨，台南、高雄、屏東和中部都有豪大雨，最大累積雨量1小時近90毫米，屏東全天超過300毫米；政府長年防洪治水就是為了安全及產業發展，尢其台灣芒果、番石榴已獲准銷往歐洲，水利專家責任更重要，莫讓強風豪雨損害農業。

卓榮泰表示，曾文溪排水治理已投入新台幣58億餘元，上游最後2.2公里就是要完成的工作，比照三爺溪模式辦理，這是過去努力得到的發展和結果。

卓榮泰說，政府今年系統性治水提升到551億元，較上年度增加159億元，8年800億元及前瞻基礎建設已完成大部分工作，如今從源頭系統性治水，提出新治水、新供水及降漏水等工程計畫。

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卓榮泰表示，經濟部已提出更大規模治水計畫審議中，以達到最小淹水面積、最快退水時間及最高安全標準等3項目標，逕流分擔，出流管制及在地滯洪則是3項重要戰略計畫，從水土林保育、水資源利用、系統性治水到水池改善等，完成對水作戰總目標。

汛期到了，卓榮泰同時要求水利單位臨時調配機制完整、抽水站正常運作及人力車輛充足，且盤查家戶防水擋板；但治水不能只靠中央，地方也要積極提出需求建議，共同維繫工程品質，讓人民對政府更有信心。（編輯：謝雅竹）1140614