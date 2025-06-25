國際食品展登場 3友邦29廠商打造拉丁美洲館

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（中央社記者楊堯茹台北25日電）台北國際食品系列展中的「拉丁美洲館」今天開幕，共有來自瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯3國29家廠商參展，帶來各具代表性的農漁產品與加工食品。首次參與的瓜地馬拉駐台大使艾特維強調瓜國重視對台出口，盼能年年參展。

2025年台北國際食品系列展今天開幕，中美洲經貿辦事處（CATO）攜手友邦貝里斯、瓜地馬拉與巴拉圭共同打造「拉丁美洲館」，外貿協會秘書長王熙蒙、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、巴拉圭駐台臨時代辦羅艾黎（Adriana Raquel Lopez de Puerta）、拉美司副司長盧朝睿及中美洲經貿辦事處主任徐韶慧等出席開幕儀式。

「拉丁美洲館」今年有來自3友邦、共29家廠商與經貿推廣單位參展，精選各國代表性農漁產品與加工食品，從蘭姆酒、巧克力、辣椒醬，到夏威夷果、芝麻、冷凍酪梨、黑檸檬、白蝦與牛肉等。

今年1月才抵任的艾特維首次參與食品展，他受訪時表示，參與食品展、促進對台出口，對瓜地馬拉至關重要，也希望台灣民眾了解瓜地馬拉不只有咖啡，也有蔬果、夏威夷豆、白蝦以及對台出口最大宗的糖。

艾特維特別提到，台灣民眾很喜歡用瓜地馬拉的黑檸檬泡茶，但坦白說，瓜地馬拉人並無此習慣，他是來到台灣才知道可以拿黑檸檬泡茶喝。此外，瓜地馬拉的萊姆酒也有相當名氣，希望能像咖啡般廣受台灣人喜愛。

瓜地馬拉今年主打天然農產與加工品，其中最受矚目的是冷凍白蝦。中美洲經貿辦事處特別邀請ABV加勒比海餐酒館主廚進駐展館，在展期最後一天現場烹調白蝦料理，讓民眾一飽口福。

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貝里斯則持續以著名辣椒醬設攤，包括國寶級品牌Marie Sharp’s辣椒醬以及家族品牌Hot Mama’s Belize；巴拉圭則是主打高品質草飼牛肉與天然堅果類產品。

此外，中美洲經貿辦事處今年首度與台灣零食品牌「乖乖」跨界合作，推出限量版「咖啡蘭姆酒風味乖乖」，融合貝里斯蘭姆酒與瓜地馬拉咖啡香氣，只要加入LINE官方帳號即可免費領取，成為展館亮點。（編輯：萬淑彰）1140625