萬美玲提告變造照片文宣不實 罷團指不屈服惡勢力

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（中央社記者高華謙台北3日電）國民黨立委萬美玲表示，有心人士未經授權就擅自變造她的形象照片，製作不實文宣以達到罷免目的，她已提告。罷免團體回應，他們製作罷免文宣中的圖樣，沒有說一定是萬美玲本人，絕不會屈服於惡勢力。

萬美玲等24個國民黨立委委罷免案將在7月26日投票，萬美玲昨天發布聲明表示，有心人士未經她授權就擅自變造她的形象照片製作不實文宣及廣告，還意圖混淆視聽、誤導投票意向來達到罷免目的，除嚴重侵犯肖像權，並涉公職人員選罷法第104條「意圖使人被罷免而散布不實圖文影像」及刑法309條、310條公然污辱與誹謗等犯罪行為，已提出告訴。

反共護台志工聯盟今天舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，包括民進黨立法委員陳培瑜、桃園市議員許家睿、反共律師團召集人黃思維、桃園罷團代表等人出席。

桃四罷團發言人Young表示，已收到萬美玲提告通知，萬美玲以肖像權為由提告，使廣告與公車業者感受到壓力，目前相關公車都因此停駛，但萬美玲鋪天蓋地設置海量看板，罷團是小蝦米對抗大鯨魚，已造成寒蟬效應。

Young說明，他們製作罷免文宣中的圖樣，沒有說一定是萬美玲本人，萬美玲是公眾人物、也是被罷免對象，且罷免是重要的公民權利，他們不會屈服於這種惡勢力。

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黃思維解釋，按法院實務見解，政治人物肖像權保護會受到限制，尤其民代的言論、形象、主張與表現都屬於可受評論範圍，也是受憲法高度保障的政治性言論，她認為萬美玲的主張是濫用司法、恫嚇民主。

黃思維指出，所謂「變造」一般是指偽造文書，罷團用萬美玲的照片臨摹畫出，是創作而非變造。此外，針對發放米粉、吐司等行為是否涉及賄選，呼籲檢調自動調查。（編輯：張若瑤）1140703