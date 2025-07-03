4100億特別條例明擬闖關 民眾黨立委議場排隊搶遞案

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（中央社記者郭建伸台北3日電）外界關注立法院會明天是否通過新台幣4100億元的強化安全韌性特別條例。由於明天院會議程尚未敲定，民眾黨團今天午後就頂著艷陽派員在議場大門排隊，據了解是為了明天議場開門後就能搶先遞案。

立法院長韓國瑜今天下午將針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案召集朝野協商，議事若順利，條例有望4日表決。特別條例匡列新台幣4100億元，其中930億元是因應美國對等關稅新政，支持企業界供應鏈移轉、雙軸轉型，同時也撥補台電、強化國土防衛韌性等。

據了解，由於立法院程序委員會1日並未敲定4日院會議程，民眾黨團為搶先明天院會能優先遞案，並敲定議程處理4100億元特別條例，今天開始派員輪流駐守議場大門。

中午過後，民眾黨團已派員開始在議場前方輪值駐守，目前是由民眾黨立委麥玉珍排在議場大門。由於戶外天氣炎熱，民眾黨團在現場架起布篷簡單遮陽、準備冰水。

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麥玉珍受訪表示，她今天中午12點30分就來到議場，預計1位立委輪2到3小時，原因是為了明天院會能搶第一棒優先遞案，但因議程很多，具體要送什麼議案，黨團總召黃國昌尚未決定。

民眾黨團總召黃國昌今天上午談及普發現金立場時表示，民眾黨團有自己的版本，明天院會處理時會投給自己的版本，民眾黨團要照顧勞工、農漁民、醫護，兼顧世代正義，寧願把超徵的錢還財於民，也不要拿給「綠友友」揮霍；雖然金額與國民黨團主張不同，但在野黨有各自要彰顯的價值。（編輯：蘇龍麒）1140703