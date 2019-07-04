更多編輯台推薦新聞：
影片／警員上山值勤 花蓮清水林道直擊台灣黑熊
生活

影片／警員上山值勤 花蓮清水林道直擊台灣黑熊

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄
國際

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄

影片／中國「伸鹹豬手」 國際場合硬翻台灣代表名牌只為擋國旗
政治

影片／中國「伸鹹豬手」 國際場合硬翻台灣代表名牌只為擋國旗

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

應用產業策略會議9日登場 聚焦智慧生活

最新更新：2019/07/04 14:54

（中央社記者吳柏緯台北4日電）行政院科技會報辦公室將於9日舉行應用產業策略會議，聚焦智慧生活與科技應用，並探討在此趨勢下台灣如何脫穎而出。

行政院科技會報辦公室今天宣布，今年的應用產業策略會議（SRB會議）將於本月9日登場。每年SRB會議會議都會聚焦一項科技議題，去年關注5G發展帶動的各項科技領域發展、應用，今年則是將智慧生活的科技與應用產業列為討論主軸。

科技會報辦公室稍早透過新聞稿說明，今年的SRB會議將在「智慧生活」的大框架下，討論三個主要議題，分別為「智慧生活驅動下之新興商機探討」、「台灣智慧生活顯示科技技術發展藍圖」、「智慧生活顯示科技產業跨域發展合作機制與環境建置」。

科技會報辦公室進一步表示，台灣的智慧零售、智慧移動、智慧醫療及智慧育樂等四大領域都有很強大的發展潛力，盼能透過產、官、學、研的整合，找到新的系統架構與商業模式，不但能帶動相關產業的商機與轉型，並能提升台灣的國際競爭力，此外，對於實現智慧化生活也有很大的助益。

根據科技會報辦公室提供的資料，今年的SRB會議除了經濟部、科技部、教育部、交通部、衛福部、文化部等政府部門外，包含友達光電、群創光電、日月光、元太科技、研華、明基材料、技嘉科技等科技廠商都會派代表與會，參加人數預計超過250人。（編輯：林興盟）1080704

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報