應用產業策略會議9日登場 聚焦智慧生活

（中央社記者吳柏緯台北4日電）行政院科技會報辦公室將於9日舉行應用產業策略會議，聚焦智慧生活與科技應用，並探討在此趨勢下台灣如何脫穎而出。

行政院科技會報辦公室今天宣布，今年的應用產業策略會議（SRB會議）將於本月9日登場。每年SRB會議會議都會聚焦一項科技議題，去年關注5G發展帶動的各項科技領域發展、應用，今年則是將智慧生活的科技與應用產業列為討論主軸。

科技會報辦公室稍早透過新聞稿說明，今年的SRB會議將在「智慧生活」的大框架下，討論三個主要議題，分別為「智慧生活驅動下之新興商機探討」、「台灣智慧生活顯示科技技術發展藍圖」、「智慧生活顯示科技產業跨域發展合作機制與環境建置」。

科技會報辦公室進一步表示，台灣的智慧零售、智慧移動、智慧醫療及智慧育樂等四大領域都有很強大的發展潛力，盼能透過產、官、學、研的整合，找到新的系統架構與商業模式，不但能帶動相關產業的商機與轉型，並能提升台灣的國際競爭力，此外，對於實現智慧化生活也有很大的助益。

根據科技會報辦公室提供的資料，今年的SRB會議除了經濟部、科技部、教育部、交通部、衛福部、文化部等政府部門外，包含友達光電、群創光電、日月光、元太科技、研華、明基材料、技嘉科技等科技廠商都會派代表與會，參加人數預計超過250人。（編輯：林興盟）1080704