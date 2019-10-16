電子產業科技展登場 創新科技館秀AI成果

（中央社記者張建中台北16日電）台北國際電子產業科技展今天在南港展覽館登場，經濟部技術處結合工研院、資策會、金屬中心等8個研發法人，打造創新科技館，一口氣展示29項人工智慧等創新技術。

工研院副院長張培仁表示，人工智慧（AI）應用影響非常多層面，以工研院為例，AI應用在智慧製造、智慧醫療、服務、自駕車等領域。

其中，自駕車方面，工研院已取得核可，將來會在新竹南寮漁港進行自駕車測試，張培仁說，AI也可以應用在醫療影像辨識。

至於5G方面，張培仁表示，5G小基站（small cell）數量非常多，過去台灣只能做小基站OEM，目前工研院與國內18家業者合作開發小基站，將會由廠商供應國內公網。

專網部分，工研院在幾個應用領域進行測試，包括醫院的智慧醫療，還有娛樂事業，在大型運動賽事，測試應用擴增實境（AR）與5G連結，還與工廠合作智慧製造。

創新科技館中展出工研院多項AI技術成果，其中，AI影像顧客行為及影像人物辨識技術是利用智慧影像分析技術，可即時捕捉人物的外觀等，進行影像串流處理，適用於零售與餐飲等場域。

工研院開發的視線追蹤技術則能判斷人眼視線位置，可應用於博物館導覽與消費商店。工研院還與資策會合作開發區塊鏈智取櫃，省去觸控螢幕與服務主機的建置成本，讓智取櫃建置成本大幅降低75%，並簡化操作流程，目前已在輔仁大學與政治大學試行。

塑膠中心則利用工研院開發的觸媒，捕捉工廠煙道氣產生的二氧化碳，研發出二氧化碳聚碳酸酯型熱塑性聚氨酯材料，可做為3D列印材料或製作高爾夫球鞋底。（編輯：楊玫寧）1081016