宏碁推3款新Chromebook 國家地理聯名筆電齊亮相

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（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠宏碁持續看好Chromebook筆記型電腦需求，今天發表3款新產品，主打家庭、學生、混合辦公族群；另推出回收塑料製成的Aspire Vero國家地理版筆電，推動永續發展。

2020年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，遠距辦公和線上教學需求大增，學校大量採購筆電因應，價格較低的Chromebook受到青睞。2021年下半年起各國陸續恢復實體上班，Chromebook需求雖然退燒，仍有教育及商用標案持續進行。

根據宏碁提供資料，新發表的Acer Chromebook Spin 513配備可翻轉13.5吋、長寬比3:2的VertiView顯示器，多出18%顯示空間，搭載8核心MediaTek Kompanio 1380處理器及最高10小時的電池續航力。

宏碁旗下大螢幕機型也再添新成員，Acer Chromebook 315配備15.6吋防眩光FHD顯示器及獨立數字鍵盤。

Acer Chromebook 314則是專為學生及有學齡子女的家庭設計，採用14吋FHD IPS觸控螢幕，具有防眩光塗層，在光源較亮的環境也可使用。

另外，Acer Aspire Vero國家地理版筆電以永續為概念，為國家地理雜誌聯名款，全機機殼約30%採用消費後回收塑料製成，鍵帽處有50%採用消費後回收塑料打造，並主打便於升級或維修的設計。（編輯：楊蘭軒）1110104