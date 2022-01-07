三星實踐綠色永續 晶片生產減碳近70萬公噸

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（中央社記者江明晏台北7日電）全球科技大廠三星電子在CES 2022的展前主題演講中承諾構築綠色永續未來，去年三星所生產的Carbon Trust認證記憶體晶片，減少近70萬公噸的二氧化碳排放量。

三星電子於CES 2022的展前主題演講中，揭示「攜手共創明天」的未來願景。擔任演講者的三星電子副主席暨DX（裝置體驗）事業群負責人Jong-Hee（JH）Han宣示構築綠色永續未來。

三星表示，將綠色永續的理念，植入企業營運的各項環節，藉由採取全新、低環境衝擊的產品製造技術、減少包裝的碳足跡，打造更綠色永續的客戶體驗，同時在產品生命週期結束時，承擔廢棄物回收處理責任。

去年，三星所生產的Carbon Trust認證記憶體晶片，減少近70萬公噸的二氧化碳排放量，其觸角也延伸至回收材料的使用。三星影像顯示事業部計劃提高再生塑料的使用量，目標為2021年的30倍。三星也透露將於未來3年內，進一步擴大再生材料的使用，包含所有的行動產品及家電。

2021年，三星旗下的所有電視紙箱，皆以回收材料製成。今年，三星表示將擴大回收材料的應用範圍，涵蓋至紙箱的內部包材，三星也宣布能將紙箱改造為貓屋、邊桌、其他居家實用小物的「環保包裝計劃」，未來將納入家電包裝，例如吸塵器、微波爐、空氣清凈機等。

此外，三星為首創的太陽能遙控器SolarCell Remote，引進顯著的功能升級，內建日夜皆能充電的太陽能板，減少電池浪費，此項環保技術將應用於更多的三星產品，例如三星的新款電視及家電，目標為減少2億顆電池被送進垃圾掩埋場，而將這些電池排成一長排時，長度剛好等於拉斯維加斯到韓國的距離。

三星並計劃在2025年以前，將所有電視和手機充電器的待機功率降至近零，如此一來，當產品閒置不用時，可以達到近乎零耗電量。

電子垃圾是電子產業面臨的另一個嚴峻挑戰，因此，三星自2009年起，即積極回收電子垃圾，至今累計回收量已超過500萬公噸。

另外，三星也宣布將與戶外服裝公司Patagonia建立合作關係，針對衣物在清洗過程中所釋出的微塑膠纖維，雙方特別設計創新解決方案，最小化三星洗衣機排放至下水道的微塑膠量，合力對抗塑膠污染。（編輯：楊凱翔）1110107