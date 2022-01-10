台灣水韭罕見夜間吸收CO2 台美解鎖登國際期刊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院農業委員會林業試驗所10日表示，台灣水韭罕見與仙人掌一樣，具夜間吸收二氧化碳的特殊光合作用機制景天酸循環。（林試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北10日電）林試所今天表示，台灣水韭罕見與仙人掌一樣，具夜間吸收二氧化碳的特殊光合作用機制景天酸循環，台美合作揭示並做基因定序，研究成果登國際期刊，朝提高作物產能研究中。

行政院農業委員會林業試驗所發布新聞資訊，揭露上述台美跨國合作團隊研究成果，去年11月3日刊登在國際權威期刊「自然．通訊」（Nature Communications）。

林試所育林組特聘研究員黃曜謀接受中央社記者電話訪問時說，水韭起緣於距今2.5億年前的三疊紀早期，當中高大樹狀近緣植物類群現在都已滅絕，只留下低矮草狀的水韭至今，因為能在水中生存，也能在極度乾燥條件下休眠一年後復水甦醒過來，堪稱「水陸兩棲植物」。

他說，台灣水韭類也是小型水生植物，但會像仙人掌一樣在晚上吸收二氧化碳（CO2）行光合作用，不過用意不同，仙人掌是為了避免白天打開氣孔吸收二氧化碳會流失水分，台灣水韭則是為了避免在白天與其他水生作物競爭吸收二氧化碳，而且晚上進行，還能收集到其他植物排出、溶解在水中的二氧化碳，吸收效能更高。

他並說，上述夜間吸收二氧化碳行光合作用的景天酸循環，通常出現在仙人掌這樣的沙漠植物上，目的是抗旱，又例如台灣栽種在南部、處在冬季不太下雨環境下的鳳梨也是如此，但這兩種植物都是比較晚期才演化出景天酸循環，台灣水韭則比較早期就演化出此機制。

記者詢問這項研究發現可能做什麼運用。黃曜謀說，若能讓植物白天、夜間都吸收二氧化碳，將有利於提高作物生長及產能。記者再詢問透過雜交育成方式，他說，這要透過基因工程。

相關研究從2018年起，由黃曜謀、清華大學博士郭立園、美國康乃爾大學博斯．湯普森研究中心（Boyce Thompson Institute）博士李飛葦攜手完成。（編輯：管中維）1110110