Google Play遊戲測試版在台上線 首波遊戲逾20款

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（中央社記者吳家豪台北20日電）Google Play線上商店今天宣布在台灣推出「Google Play遊戲」測試版，包含20多款遊戲，玩家可透過電腦下載或將手機遊戲結合鍵盤、滑鼠等裝置連動使用。

Google發布新聞稿說明，只要藉由Google帳戶登入，即可同步各裝置上的Google Play遊戲進度和資料庫。對開發者來說，Google Play遊戲有望協助拓展玩家族群，並透過產品遊戲體驗與便利性，提升玩家黏著度，延續產品生命週期。

Google Play目前在台灣、香港、韓國三地推出Google Play遊戲測試版，未來將陸續增加遊戲陣容。

Google研究調查發現，台灣玩家使用Android模擬器的時間占整體遊戲時間達15%，名列全球第一；使用模擬器玩前10大熱門手遊所花費的時間高達35%。

Google調查顯示，在全球玩家的整體模擬器使用時間中，高達23%由台灣玩家所貢獻，遠超過排名第2、占比17%的韓國。除了遊戲時間長度驚人外，台灣玩家在模擬器上進行遊戲內消費的金額，名列全球第2，僅次於韓國。

根據調研機構Newzoo的數據，全球遊戲市場在2023年將具備高達2046億美元（約新台幣5.66兆元）的產值，成長幅度驚人，超越電影、OTT串流影音平台與音樂產業個別的全球產值，顯示遊戲已經成為娛樂產業的重要領域。

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數據顯示，手遊市場將成為未來幾年發展最快速的遊戲類別。以2021年來看，手遊在全球創造907億美元的收益，貢獻遊戲市場全年度逾5成的收益。

台灣手機遊戲市場產值也長期名列前茅，根據2020年App Annie的調查數據，台灣手遊營收居全球第7，且台灣每名付費玩家產生的營收排全球第3名、每名玩家產生的營收名列全球第6，年度營收成長高達20%。（編輯：張良知）1110120