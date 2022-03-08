敏實科大應用人工智慧 開發咖啡烘焙機

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）敏實科技大學開發人工智慧咖啡烘焙機，精準控制烘培咖啡豆，展現咖啡豆最佳風味，校長曾信超今天表示，將傳統烘豆技術結合科技運用，解決傳統作法在品質與風味變異的困擾。

敏實科技大學餐飲管理系跨域結合智慧製造工程系，今天辦理智慧餐飲工作坊，邀請人工智慧與咖啡豆業界專家，探討咖啡的香味分解與跨界使用，以及人工智慧烘咖啡豆實機展示。

敏實科技大學透過新聞稿指出，今天的工作坊展現人工智慧咖啡烘豆機，應用智慧物聯網（AIoT）技術，加上環境品質監控系統，能透過控制溫度、瓦斯流量、以及烘焙時間等，進行人工智慧優化烘焙，而根據烘焙大數據分析，還可以找出不同咖啡豆最佳烘焙方法。

曾信超說，透過人工智慧咖啡豆烘焙機，能烘焙出更香、更醇、更爽口咖啡豆，也帶給國內咖啡業者，新的經營環境與發展契機。

人工智慧學院院長林文燦指出，傳統烘豆技術，經常受限於環境等條件，難以保持最佳品質與風味，而透過運用人工智慧，能控制各種變因，烘焙出好品質咖啡豆。（編輯：方沛清）1110308