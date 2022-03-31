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猛獅也躲不過「愛情荷爾蒙」吸入催產素霸氣全失

2022/3/31 15:45（4/1 09:53 更新）
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科學家發現，對獅子注入所謂的「愛情荷爾蒙」催產素後，牠們不僅對身旁的同伴較友善，也較不會大吼大叫。（圖取自Pixabay圖庫）
科學家發現，對獅子注入所謂的「愛情荷爾蒙」催產素後，牠們不僅對身旁的同伴較友善，也較不會大吼大叫。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）多年來持續對獅子噴入催產素的科學家現在發現，這種大型貓科動物注入所謂的「愛情荷爾蒙」後，不僅對身旁的獅子同伴較友善，也比較不會對侵門踏戶的陌生獅子大吼大叫。

法新社報導，由於越來越多獅子因都市開發被迫困居擁擠的保育區，美國科學期刊iScience今天刊登的這項研究，可能對保育工作大有幫助。

研究主筆人、神經科學家布爾卡特（Jessica Burkhart）告訴法新社：「我一直都很喜歡獅子。」她說，之所以會進行這項研究，是因為厭倦了老在實驗室裡研究獅子大腦，希望能走出實驗室，觀察獅子的真實生活。

布爾卡特與美國明尼蘇達大學的同僚2018與2019年夏天在南非迪諾肯野生動物保護區（Dinokeng Game Reserve）進行測試，以生肉引誘獅子前來。

他們用外型猶如古老香水瓶的裝置將「愛情荷爾蒙」直接噴入獅子鼻內，好讓荷爾蒙直衝獅子腦門。

結果發現，注入催產素（oxytocin）的23隻獅子對相同空間的同伴較有包容力，衡量方式是觀察有玩具的獅子是否願意讓其他獅子靠近。

研究也發現，播放不熟悉的外來獅子吼叫錄音時，注射催產素的獅子不會吼回去，未注入催產素或只注入生理食鹽水的控制組獅群則會回吼。

布爾卡特表示，催產素可降低對陌生獅子敵意這項發現特別令人振奮，因為催產素用在人類身上時有較不好的一面：雖可促進對群體的正面感覺，卻也會對外來者產生敵意。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110331

刊登在「iScience」的研究：
Oxytocin promotes social proximity and decreases vigilance in groups of African lions
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