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蘋果開發者大會 6/6線上舉行

2022/4/6 10:17（4/6 10:36 更新）
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蘋果全球開發者大會將於6月6日至10日登場。圖為紐約曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。（中央社檔案照片）
蘋果全球開發者大會將於6月6日至10日登場。圖為紐約曼哈頓第五大道蘋果直營店外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北6日電）蘋果（Apple）今天宣布，全球開發者大會將於6月6日至10日登場，且再度以全線上形式舉行，預計展示 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的近期創新。

蘋果今天發出新聞稿宣布，將於6月6日至10日以線上形式舉行一年一度的全球開發者大會 （WWDC），所有開發者皆可免費參與。

蘋果表示，以過去兩年線上活動奠定的基礎，WWDC22 將展示 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的近期創新，同時讓開發者得以接觸Apple工程師和科技，學習如何創造突破性的 app和互動體驗。

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蘋果進一步說明，WWDC22由超過3000萬名Apple開發者組成，除了Keynote和State of the Union演講中宣布的內容，今年的活動還將包括更多說明會、更多尖端學習實驗室、更多和與會者互動的數位休息室，以及更多在地化內容。

Apple也將舉辦第3年的Swift Student Challenge，支持熱愛程式編碼的學生。Swift Playgrounds 是一款適用於iPad與Mac的創新APP，在今年的挑戰賽中，Apple將邀請世界各地的學生根據自選主題打造一個Swift Playgrounds app 計劃案，學生可以在 4月25日前提交作品。（編輯：郭無患）1110406

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