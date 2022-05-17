非蘋陣營新機輩出 競推旗艦機主打拍照體驗

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（中央社記者江明晏台北17日電）非蘋陣營新機輩出，智慧機品牌realme和POCO分別在電競手機領域較勁，Motorola和Sony Mobileb日前都宣布推出新一代旗艦機，主打提升拍照體驗。

智慧手機品牌realme預告在18日發表narzo系列首款搭載5G、也是台灣首次引進的narzo Pro機款realme narzo 50 Pro，主打首搭聯發科天璣920處理器和VC水冷散熱遊戲機體驗，且價格落在中高階市場。

POCO在全球以旗艦F系列、中階X系列與入門M系列三大產品主軸，今天宣布在台推出2022年年度首款旗艦系列手機–POCO F4 GT，提升電競體驗。同時，POCO首度跨足AIoT領域，推出首款穿戴式裝置POCO Watch。

POCO是自小米集團中獨立出的年輕智慧型手機品牌。截至目前，POCO在3年內已於全球進入超過85個市場。於2021年，全年度POCO智慧型手機的總出貨量已達2300萬台。

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手機品牌Motorola日前則宣布新一代edge系列旗艦機種正式在台上市，除了搭載高通Snapdragon 8 Gen 1晶片的edge 30 pro，前後相機由3顆千萬畫素主鏡頭組成，包含5000萬畫素超廣角/微距鏡頭，前鏡頭6000萬畫素，是目前市面上最高規格的自拍手機。

日系大廠Sony Mobile已在台推出年度旗艦新機Xperia 1 IV，搭載全球首款潛望式望遠光學變焦鏡頭，三鏡頭皆支援4K 120fps高幀率錄影與每秒20張超高速連拍，並新增即時直播功能；另推出輕量化及大容量電池的Xperia 10 IV手機。（編輯：翟思嘉）1110517