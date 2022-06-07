調查：63%台灣企業自認資安存在盲點

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（中央社記者吳家豪台北7日電）資安廠商趨勢科技今天發布研究報告指出，無法明確掌握及保護網路資安的受攻擊面，正阻礙企業管理風險的效率；全球62%與台灣63%受訪企業坦承，他們的資安存在某些盲點。

趨勢科技調查全球29個國家、共6297名IT及企業決策者，結果顯示，全球受訪者認為受攻擊面最不透明的一環是雲端環境，台灣受訪者則認為網路環境才是最不易掌握的環節。

研究指出，平均而言，受訪者估計大概只掌握62%的受攻擊面可視性，跨國企業會面臨更艱難的挑戰。全球有65%、台灣有70%的受訪者表示，跨國企業橫跨多個司法管轄區，讓公司的受攻擊面管理更加困難。

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研究顯示，全球73%的企業對其不斷擴大的受攻擊面感到憂心，37%企業表示受攻擊面「隨時都在演變且混亂」，僅51%受訪者表示能夠徹底掌握受攻擊面的範圍。

趨勢科技技術總監米斯垂（Bharat Mistry）透過新聞稿指出，這2年企業為了因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，IT現代化勢在必行，但很多時候卻不小心擴大了數位受攻擊面，讓駭客有更多機會入侵關鍵數位資產。（編輯：張均懋）1110607