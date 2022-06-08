韓國8月將首次送出月球探測器 航宇技術大躍進

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）由韓國政府主導開發的首架月球軌道探測器（KPLO）Danuri號預計8月發射，若成功進入月球軌道，韓國將成為全球第7個展開月球探索的國家。

韓國當局表示，這次透過與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，有助韓國航宇技術大幅升級。

韓國政府從2016年展開開發月球軌道探測器的計畫，近7年花費約2367億韓元（約合新台幣55億5298萬元），終於確定在韓國時間8月3日委託美國太空探索科技公司（SpaceX）發射。若成功進入月球軌道，這架搭載6種探測裝備的探測器，規劃自2023年1月起，執行一年的科學任務。

這架月球探測器命名為Danuri，在韓文中有「享受月球」之意。負責開發計畫的韓國航空宇宙研究院（航宇研）表示，選擇這個名字主要是希望藉這次發射探測器，了解月球的一切，也期盼韓國首架月球探測器能成功發射、運行。

航宇研說明，這次發射探測器是採較節省燃料的彈道月球轉移軌道（Ballistic Lunar Transfer）方式，利用太陽、月球及地球重力將探測器送到目的地，而非直射月球，因此所需時間較長，預估需經4個半月、共9次軌跡修正後才會抵達目標軌道。

韓國首次發射探測器就搭載多達6種探測儀器，包括永久陰影區攝影機（ShadowCam）、磁場測定儀、廣角偏光鏡攝影機、高解析度攝影機、Gamma射線光譜儀、星際網路載體（DTNPL）。其中永久陰影區攝影機是由NASA提供，另外提供韓方免費使用它們的深空航行技術與深空網路。

航宇研表示，要縮小韓國與其他宇航技術先進國家的差距，科學技術合作是最快的方式，透過這次與美國NASA合作將有相當助益。這次探測器搭載的高解析度偏光鏡攝影機所拍攝到的畫面，解析度比從地球拍攝畫面更高，對於分析月球表面粒子或太空船影響也是新挑戰。

Danuri號預計在今年12月16日抵達月球軌道，12月31日進入距離月球表面100公里的5號圓形軌道，之後開始執行搜集月球表面資料及測試星際網路等任務。

負責監測Danuri運行工作的任務營運中心首次在韓國境內建造深空地上天線（KDSA），與美國NASA的深空網路（Deep Space Network,DSN）連動，向探測器發送命令、接收情報數據、決定軌道及建立任務計畫等。

除韓國外，美國NASA也會參與與Danuri通訊的工作，至少會從美國、西班牙、澳洲共3個地點接受訊號。（編輯：馮昭）1110608