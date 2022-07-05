科技部推動台美日合作 強化氣象預報災害應變能力

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台美日跨國合作推動「台灣區域豪雨觀測與預報實驗計畫（TAHOPE）」，藉由整合探空、雷達等多種精密儀器，觀測台灣地區的梅雨鋒面、颱風等天氣現象成因；設置於新竹港南運河風景區的設備，包括美國國家大氣科學中心（NCAR）研發的大型可移動式S-POL氣象雷達。中央社記者王飛華攝 111年7月5日

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）台美日跨國合作推動「台灣區域豪雨觀測與預報實驗計畫（TAHOPE）」，藉由整合探空、雷達等多種精密儀器，觀測台灣地區的梅雨鋒面、颱風等天氣現象成因，盼藉此協助台灣與亞太鄰近國家強化災害應變能力。

科技部說明，由科技部支持，動員國內大氣科學界各學研單位，包含台灣大學、中央大學、中央氣象局、台師大、文化大學、國防大學，以及科技部國家實驗研究院等，共同推動執行TAHOPE計畫。

TAHOPE在111年5月下旬至8月上旬，與美國PRECIP計畫及日本TPARC-II計畫三方跨國合作，整合探空、雷達、衛星、光達、剖風儀等精密儀器，探討台灣地區梅兩鋒面、颱風及午後熱對流等天氣現象的成因、特性與預報議題。

科技部說明，台美日的合作計畫，盼能透過密集觀測，結合先進的大氣模式同化與預報技術，針對出現在台灣及周邊區域的劇烈天氣系統，發展改善分析與預報的關鍵技術。

科技部次長林敏聰、自然司司長羅夢凡，今天在TAHOPE 計畫團隊主要成員，包括台灣大學教授楊明仁、中央大學教授廖宇慶陪同下，考察位於新竹港南運河風景區的實驗重要裝備。

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設置於港南運河風景區的設備，包括美國國家大氣科學中心（NCAR）研發，並耗資數百萬美元打造的大型可移動式S-POL氣象雷達，以及國防大學理工學院設置的微波輻射儀。由NCAR地球觀測實驗室遙測儀組主任李文兆博士、國防大學理工學院環境資訊及工程學系上校副教授侯昭平、中校助理教授蔡世樵導覽。

林敏聰表示，科技部支持基礎科研投入氣侯變遷輿環境永續，不僅能守護家園免於天然災害的威脅，更積極提供西大平洋大氣資訊的最佳觀測，也盼透過這類大型實驗的合作，串聯擴大科研價值，共同提升對於劇烈天氣的研究水準，為區域氣侯變遷調適做出貢獻。（編輯：楊蘭軒）1110705

由美國國家大氣科學中心（NCAR）研發，並耗資數百萬美元打造的大型可移動式S-POL氣象雷達，設置於新竹港南運河風景區，此雷達可以區分和分類各種類型的降水粒子，還可以量化低水準水分含量以及降雨率。中央社記者王飛華攝 111年7月5日

台美日跨國合作推動「台灣區域豪雨觀測與預報實驗計畫（TAHOPE）」，科技部次長林敏聰5日前往新竹港南運河風景區考察實驗重要裝備，包括美國國家大氣科學中心（NCAR）研發打造的大型可移動式S-POL氣象雷達。中央社記者王飛華攝 111年7月5日

台美日跨國合作推動「台灣區域豪雨觀測與預報實驗計畫（TAHOPE）」，藉由整合探空、雷達等多種精密儀器，觀測台灣地區的梅雨鋒面、颱風等天氣現象成因。科技部次長林敏聰5日前往新竹港南運河風景區，參觀大型可移動式S-POL氣象雷達。中央社記者王飛華攝 111年7月5日

台美日跨國合作推動「台灣區域豪雨觀測與預報實驗計畫（TAHOPE）」，科技部與學術單位5日考察位於新竹港南運河風景區的實驗重要裝備，包含美國國家大氣科學中心（NCAR）研發，並耗資數百萬美元打造的大型可移動式S-POL氣象雷達。中央社記者王飛華攝 111年7月5日